Ein Sommerstück für die ganze Familie

Hardheim. Als Sommerstück für die ganze Familie zeigt die Badische Landesbühne in dieser Freilichtsaison „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“. Das Stück wird am Donnerstag, 1. Juli, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Hardheim zu sehen sein: Knirps ist überzeugt, dass ein Raubritter in ihm steckt. Er reißt aus und will Knappe des berüchtigten Rodrigo Raubein werden. Dieser fordert eine Mutprobe. Voller Tatendrang zieht Knirps los und will die schlagfertige Prinzessin Flip entführen. Auf sie haben es aber auch ein böser Zauberer und ein Drache abgesehen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. – Als Michael Ende 1995 starb, hinterließ er drei Kapitel eines neuen Kinderbuches. Wieland Freund hat daraus einen hinreißenden Märchenroman übers Lügen, Angsthaben und über die Kraft des Erzählens geschrieben. Wir bringen ihn für groß und klein auf die Freilichtbühne. Die Vorstellungen finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

Karten gibt es beim Fotostudio Xana, Schreibwaren + Fotoarbeiten, Bürgermeister-Henn-Straße 14, in Hardheim, Telefon 06283/452.