Ein junges Führungsteam steht jetzt dem Tennisclub Hardheim vor

Hardheim. Die Jahreshauptversammlung des TC Hardheim fand am Freitag statt und wurde von der Vorsitzenden Verena Klohe eröffnet. Den Grußworten schloss sie das Totengedenken mit besonderer Würdigung von Hubert Eis an.

Dann blickte Klohe auf „ein ungewöhnliches Jahr 2020“ zurück, in dem zahlreiche Clubtätigkeiten ausfallen mussten. Stolz war sie über die Möglichkeit der Realisierung der Odenwald-Tauber-Meisterschaften mit vielen auswärtigen Teilnehmern. Des weiteren sprach sie die Situation bei den Clubmeisterschaften und dem LK-Turnier an. Zudem gab es von ihr Details für die neue Saison. Und sie erinnerte an den Einbruch ins Clubheim.

Nachdem Klohe das besondere Engagement von Klaus Schmitt und Roland Reinhard rund um die Clubanlage gewürdigt hatte, wies sie auf die Schäden hin, die durch einen umgestürzten Baum auf den Tennisplätzen verursacht wurden.

Michael Fürst als Beisitzer befasste sich mit den Gegebenheiten im sportlichen Bereich und diesbezüglich besonders Bedeutsamem, wie der bei den Herren mit Külsheim zunächst abgeschlossenen und von dort relativ spät gekündigten Spielgemeinschaft, die den Spielbetrieb auf der Kippe stehen ließ; dann mit der Meldung der für den Spielbetrieb gemeldeten und dann wegen der Corona-Pandemie zurückgezogenen Mannschaften. Von diesen hielten lediglich die zweite von dem ehrgeizigen Felix Feuerstein betreute Mannschaft und die „Herren 40“ den Spielbetrieb aufrecht.

Aufschlussreich waren die Hinweise auf die Durchführung der Clubmeisterschaften und auf die intern betriebene und besonders beworbene Aktivität im Tennis. Dadurch war es möglich, dass in nur einer Woche – im Verlauf der Tage von Mittwoch bis Sonntag – die überaus beträchtliche Zahl von 120 Besuchern gezählt wurde. Das Konzept hierfür lobte er und stufte das Bemühen um sportliche Aktivität als gute Basis für weitere erfolgreiche Vereinstätigkeit ein. Folgen ließ er den Blick auf die weitere Situation im Tennis und erklärte, dass die mehrfach verschobene neue Saison begonnen habe und bis Ende Juli laufen werde.

Kompetenter Trainer

Mit dem im Tennis erfolgreichen Leonard Sauer werde künftig ein kompetenter Trainer zur Verfügung stehen. Stefan Müller wird das Training für die Jugend weiterhin aufrecht erhalten.

Der Jugendwart beleuchtete die Situation beim Nachwuchs, verdeutlichte die durch die Corona-Pandemie verursachten Folgen und wies auf seine Bemühungen um Kontakte zu Eltern und Jugend hin.

Müller empfahl, die Trainingsmöglichkeiten, die durch die Verpflichtung des neuen Trainers geschaffen wurden, auch zu nutzen. Zudem solle man von dem von Felix Feuerstein und Hans Laub betreuten Schnuppertraining Gebrauch machen, ebenso wie vom jetzt wieder möglichen Einzeltraining.

Schatzmeisterin Gertrud Henn erläuterte die wirtschaftliche Situation des Tennisclubs. Sie verwies auf erfreuliche Zuschüsse, auf 105 Mitglieder und auf die insgesamt zufriedenstellende finanzielle Situation. Vor dem Abschied von ihrem Amt dankte sie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen.

Bürgermeister Volker Rohm zeigte sich angetan von der trotz aller Schwierigkeiten erbrachten Aktivität im TC, ehe sein Antrag auf Entlastung einstimmig befürwortet wurde.

Ehrungen standen unter anderem für Hendrik und Gregor Mayer, Marita und Roland Seeber und Hubert Trabold an – bei Werner Bick und Georg Hellmuth sogar für 45-jährige Treue zum TC Hardheim.

„Mitglieder des Jahres“

Ausgezeichnet wurden Klaus Schmitt und Roland Reinhard als „Mitglieder des Jahres“, weil sie sich in vielen, vielen Arbeitseinsätzen um die Instandhaltung der Clubanlage kümmerten. Mit großer Anerkennung bedacht wurde auch Irmgard Barth für ihre vielseitige Mitarbeit.

Vor den Wahlen (siehe Infobox) stellten sich die zur Übernahme von Funktionen im Vorstand bereiten jungen aktiven Tennisspieler vor und verdeutlichten ihre Ziele im Bemühen um eine erfolgreiche Zukunft für den Verein. Für die Vorbereitung und Vorstellung der Marschrichtung und der vielversprechenden Ziele gab es von Bürgermeister Volker Rohm Lob. Z