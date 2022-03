Ein bedeutender Bürgermeister

Gaggenau/Hardheim. Die Stadt Gaggenau gedachte am Wochenende mit einer Schale und Schleife in den Stadtfarben des Geburtstages des ehemaligen Bürgermeisters und Ehrenbürgers der Stadt Gaggenau, Josef Oskar Hollerbach, der in seiner Heimatgemeinde Hardheim beigesetzt ist. Josef Hollerbach wurde am 13. März 1898 in Hardheim als Sohn des Landwirts August Hollerbach und dessen Ehefrau Anna, geborene Weinmann, geboren und entstammte einer alteingesessenen Hardheimer Familie, dessen erster Urahn Philipp Hollerbach 1663 in Hardheim verstarb. Josef Hollerbach gehört in die Reihe der bedeutenden Bürgermeister des Landes Baden-Württemberg, wie die Biografie in Band vier der baden-württembergischen Biografien aus dem Jahr 2008 nachdrücklich unterstreicht.

Er war 18 Jahre im Amt des Bürgermeisters von Gaggenau und hat sich um den Wiederaufbau der Stadt verdient gemacht und die wirtschaftlich guten Jahre der Nachkriegszeit genutzt, um die Grundlagen für die heutige Große Kreisstadt zu schaffen.

Hollerbach verstand es während seiner Amtszeit die starke Position, welche die Kommunalverfassung dem Bürgermeister einräumte, souverän und zielstrebig zu nutzen. 1952 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen und 1968 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

Für seine großen Verdienste und Wertschätzung wurde ihm beim Ausscheiden aus dem aktiven Bürgermeisterdienst 1968 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Gaggenau verliehen. Josef Hollerbach, der seit 1927 mit der Fabrikantentochter Maria Eirich verheiratet war, verstarb am 18. September 1971 in Rastatt und wurde in seiner Heimatgemeinde in Hardheim auf dem Friedhof beigesetzt. Sechs Ehrenbürgergräber und das Grab an der Kirche des Erbauers der Pfarrkirche St. Alban, Pfarrer und Geistlicher Rat Joseph Stephan, der ebenfalls die Ehrenbürgerrechte inne hat sind noch in der Kerngemeinde Hardheim vorhanden.

Außer auf der Homepage der Gemeinde wird den verdienten Persönlichkeiten Hardheims nicht gedacht. Eine kleine Geste, wie die der Stadt Gaggenau, kann sich auch die Gemeinde Hardheim als Vorbild nehmen und ihren Ehrenbürgern gedenken.