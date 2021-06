Ein Autofahrer, drei Anzeigen

Höpfingen. Gleich drei Verstöße stellten Beamte des Polizeireviers Buchen bei der Kontrolle eines Autofahrers am Donnerstagabend auf der Heidelberger Straße in Höpfingen fest. Der Mann war mit einem Ford in Höhe des Friedhofs unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zunächst, dass der 44-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann musste zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war und es auch unterlassen hatte, das Fahrzeug zu versichern. Nach der Kontrolle musste der Wagen deshalb stehen bleiben. Die Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurden einbehalten. Auf den 44-Jährigen kommen nun mehrere Anzeige zu.

