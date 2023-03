Ehrungen beim SoVD-Ortsverband

Höpfingen. „Wir helfen Menschen in allen Lebensbereichen, mit allem, was dazugehört“: Vorsitzender Leopold Lokotsch brachte die sozialen Ideale des SoVD-Ortsverbands Höpfingen auf den Punkt, als er am Sonntag die Jahreshauptversammlung im „Ochsen“ eröffnete. Zur Tagesordnung gehörten auch viele Ehrungen.

Nach Begrüßung und Totenehrung bekundete Bürgermeister Christian Hauk in seinem Grußwort seine Wertschätzung: „Der SoVD ist eine kompetente Adresse für die soziale Beratung vor Ort und mit Herzblut dabei“, lobte er und dankte für das hervorragende Engagement.

SoVD-Ortsverband Höpfingen ehrte Mitglieder Geehrt wurden Margret Dazka, Hans-Joachim Eggert, Ilona Eggert, Maria Eggert, Viktoria Eidel-Eck, Werner Eidel, Thomas Franzsander, Sabine Franzsander und Timo Franzsander, Erich Haas, Bettina Häfner, Arno Kaiser, Laura Kaiser, Heidi Köhler, Berthold Löffler, Irmtrud Löffler, Brigitte Manges, Walter Manges, Hubert Albin Pflüger, Anneliese Pieler, Klaus-Dieter Pieler, Karin Eibelmeier, Erich Schwarz, Ingrid Schwarz, Alexander Seeber, Katharina Seeber, Angelika Utz und Herbert Utz (zehn Jahre) sowie Silke Danner, Rosa Maria Freigang, Daniela Volz, Gabriele Volz, Gert Volz und Martina Volz (20 Jahre). Für 25 Jahre wurden Jürgen Edelmann, Abdulaziz Günay, Jürgen Jirikovsky, Franz Seeber und Alois Steiniger geehrt; seit 30 Jahren gehören Fritz Farrenkopf und Edgar Link zum Verein. Ebenso wurden Reinhard Böhrer und Werner Link (35 Jahre) sowie Renate Walter (40 Jahre) geehrt. ad

Schließlich zeichnete Leopold Lokotsch zahlreiche Mitglieder für deren langjährige Treue aus (siehe Infobox), ehe er im Tätigkeitsbericht an die Informationsnachmittage erinnerte.

„Sie erfreuen sich eines sehr guten Besuchs wie auch die regelmäßigen Rechtssprechstunden mit Fachanwalt Dario Becci“, bemerkte er. Organisatorisches wurde an zwei Vorstandssitzungen besprochen; an die 35 Jubilare wurde mit Besuchen und Präsenten gedacht. Ein geselliger Spaß war das adventliche Beisammensein, das mit Musik und Texten ansprechend gestaltet wurde. Erfreut informierte Lokotsch noch über derzeit 393 Mitglieder.

Die Finanzlage stellte Schatzmeisterin Karin Lokotsch vor; Detlef Köhler und Irmgard Neubauer bescheinigten korrekte Verbuchung, während Bürgermeister Hauk die Entlastung vornahm.

In eigener Sache dankten Vorsitzender Leopold Lokotsch und Stellvertreter Gerhard Frisch allen Mitstreitern für die stets angenehme Zusammenarbeit: „Machen wir einfach weiter so – gemeinsam sind wir stark“, erklärte Lokotsch und lud zum Kaffeenachmittag ein. ad