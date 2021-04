„E-Motor bietet mit hohem Wirkungsgrad viel Fahrspaß“

Hardheim. Bei der Übergabe der acht neuen „VW ID.3“ an Mitarbeiter des Service-Zentrums „Tauber-Solar“ (siehe weiteren Bericht) war auch der Geschäftsführer des Autohauses Günther in Hardheim, Elmar Günther, mit von der Partie.

Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten zählte er die drei für ihn „größten“ Vorteile eines Elektroautos auf, ging auf den Fahrspaß ein, den der E-Motor mit seinem hohen Wirkungsgrad bietet, verriet, wem er ein solches Fahrzeug empfehlen würde – und erklärte warum.

Herr Günther, welches sind die drei „größten“ Vorteile eines Elektroautos?

Elmar Günther: Attraktive staatliche Förderung, lokal emissionsfrei und geringer Wartungsaufwand. Der E-Motor bietet mit seinem hohen Wirkungsgrad jede Menge Fahrspaß.

Welchen Kunden empfehlen Sie ein Elektroauto – und warum?

Günther: Energie-Eigenerzeugern, die zum Beispiel eine eigene Solar-Anlage auf dem Dach haben, Personen mit ausgeprägtem Gedanken zur lokalen Emissionsfreiheit, Dienstwagennutzern (Stichwort: Versteuerung geldwerter Vorteil) sowie allen Personen, welche der E-Mobilität positiv gegenüber stehen.

Trotz Steuerersparnis und Umweltbonus kommen auf die Käufer hohe Anschaffungskosten zu – warum raten Sie dennoch zum Kauf?

Günther: Wenn alle Förderungen und Umweltboni eingesetzt sind, liegt kein großer finanzieller Nachteil mehr vor. Und: Die Betriebskosten sind niedriger als bei Verbrennern.

Reichweite, Langstrecken, Ladeinfrastruktur – noch immer Herausforderungen?

Günther: Es gibt Apps für das Handy, welche jeweils die nächste Ladestation anzeigen. Der Fahrer muss natürlich schon damit rechnen, dass der Ladevorgang im Gegensatz zum Tankvorgang etwas länger dauert. Wenn der Fahrer die Pause nutzt, entschleunigt das auch den Reisestress. Es gibt rund 22 500 Ladesäulen in Deutschland, Tendenz steigend. Die meisten User laden in der Nacht, wenn das Fahrzeug eh nicht in Betrieb ist. Die meisten E-Fahrzeuge haben Schnell-Ladesysteme. Hierbei können sie circa 80 Prozent der Akkukapazität in circa 30 Minuten beladen.

Wo kann man sein Elektroauto laden? Geht das auch Zuhause?

Günther: Das Einrichten einer Lademöglichkeit/Ladestation zu Hause muss einmalig erfolgen. Theoretisch kann man an jeder Schuko-Steckdose laden. Allerdings dauert der Ladevorgang dann länger.

Wie lange?

Günther: Von Modell zu Modell stark unterschiedlich. Das hängt auch davon ab, wie viel Ladeleistung das Ladegerät und welche Kapazität der Akku hat, zum Beispiel der ID.3 mit 58 KW hat eine Ladedauer auf 80 Prozent der Batteriekapazität von 35 Minuten bei einer Ladeleistung DC 100 KW. mem