DRK-Kreisverband Buchen: Neun neue ehrenamtliche Sanitäter

Buchen/Höpfingen. Neun Ehrenamtliche der DRK-Ortsvereine im DRK-Kreisverband Buchen schlossen ihre Fachdienstausbildung „Sanitäter“ mit großem Erfolg ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Lehrsaal des DRK-Kreisverbandes Buchen fanden dafür an diversen Abenden und vier Wochenenden die praktischen und theoretischen Unterrichtsstunden statt, die mit einer Abschlussprüfung am Sonntag in Buchen endeten.

Bedingt durch lange Unterbrechungen in den Corona-Lockdowns, zog sich die Ausbildung über fast eineinhalb Jahre. Trotzdem waren die Teilnehmer immer hoch motiviert und bereit, trotz dieser Umstände die Ausbildung abzuschließen. Sowohl die Lehrgangsleiterin Sonja Pfeiffer als auch Steffen Horvath und Dominic Burger-Graseck vermittelten den umfangreichen Lehrstoff.

Mit der nun bestandenen Prüfung sind die Teilnehmer berechtigt, die Bezeichnung „Sanitäter“ im DRK zu tragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Zahlen leicht gestiegen Notärzte im Neckar-Odenwald-Kreis sind rund um die Uhr einsatzbereit Mehr erfahren

Theorie und Praxis

Gegenstand der über 60 Stunden umfassenden Ausbildung waren neben der theoretischen Wissensvermittlung insbesondere ausgiebige praktische Übungen im Bereich der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der Schockbekämpfung und des internistischen Notfalls. Beim schriftlichen Teil der Abschlussprüfung wurde zunächst das theoretisch erworbene Wissen getestet.

Höhepunkt und Abschluss dieser Ausbildung war nun die praktische Prüfung, für die die Lehrkräfte realitätsbezogene Szenarien erarbeitet hatten. Für die Darstellung dieser Situationen sorgten die Notfalldarsteller Michaela Greß und Lars Nultsch, die zuvor entsprechend durch Christina Graseck „präpariert“ und geschminkt wurden.

Das Prüfungskomitee, bestehend aus Dr. Frank Hemberger (ärztlicher Leiter), Sigrid Albrecht, Arthur Dietz, Steffen Horvath, Sonja Pfeiffer, Rebecca Eiermann und Winfried Heltewig, war mit den Leistungen der Prüflinge durchweg äußerst zufrieden und konnte allen Lehrgangsteilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulieren.

Den Glückwünschen schloss sich auch die Kreisbereitschaftsleitung und der Kreisverbandspräsident Roland Burger an.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

An der Ausbildung haben Bianca Kuhn (Ortsverein Osterburken), Justin Vogt (Seckach), Anna Dorongov (Walldürn), Lara Kreuter, Anna-Maria Müller (beide Ortsverein Hettingen), Jessica Hörst, Alina Seufert (beide Ortsverein Höpfingen), Katja Litke und Dirk Schumacher (beide Ortsverein Ravenstein) teilgenommen.