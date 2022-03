Dr. Lauer auf der Liste

Hardheim/Würzburg. Zu den in einer neuen Ärzteliste des Magazins „Stern“ benamten besten Fachärzten Deutschlands gehört aus der Zahl der insgesamt 32 Medizinerinnen und Mediziner des Uniklinikums Würzburg auch der aus Hardheim stammende PD Dr. Martin Lauer aus dem Fachgebiet Alzheimer.

Dieser ist seit langen Jahren in diesem Fachgebiet mit größtem Engagement und Kompetenz tätig und hat sich in Würzburg und darüber hinaus einen Namen gemacht. Seine wertvolle Tätigkeit und die praktische Arbeit auf diesem Gebiet hat er auch schon bei einer Veranstaltung im Rahmen der Volkshochschul- Außenstelle Hardheim vor einem sehr großen Teilnehmerkreis verdeutlicht und in Verbindung damit wertvolle Informationen und Kenntnisse sowie Empfehlungen zu praktischer Hilfe und Unterstützung im Bemühen um die Betreuung von Demenz-Patienten vermittelt.

Über das erfolgreiche Wirken und die Karriere sowie insbesondere über die beeindruckende Anerkennung kann daher auch an den Hardheimer Schulen Freude und Stolz aufkommen, wurden doch auch dort Grundlagen für einen solch beeindruckenden Berufsweg gelegt. Kriterien bei der Erstellung der Stern-Liste waren Arzt- und Patientenempfehlungen, klinische Studien und Publikationen.

Das Magazin präsentiert die Ärzteliste in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Recherche-Institut Munich Inquire MediaA. Zu der erfreulichen Anerkennung gratulieren auch die FN. Z