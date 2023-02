Diesel aus Bagger in Hardheim abgepumpt

Hardheim. In der Nacht auf Dienstag pumpten Unbekannte mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger in Hardheim. Zwischen Montag, um 18 Uhr, und Dienstag, um 6.45 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Bagger, der an der Querspange zwischen dem Sportplatz und einem Kreisverkehr abgestellt war, und entwendeten circa 200 Liter Diesel aus dem Tank. Bereits zwischen dem 27. Januar und dem 20. Februar kam es an dieser Örtlichkeit zu einem ähnlich gelagerten Fall. Damals entwendeten Unbekannte circa 120 Liter Diesel aus demselben Bagger.

