Dienstagsradtouren finden wieder statt

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg-Erftal bietet wieder regelmäßig dienstags Pedelec-Touren an. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Besuchereingang der Walter-Hohmann-Sporthalle. Die Touren finden bei guter Witterung statt beziehungsweise können – der Witterung entsprechend – auf montags oder mittwochs verlegt werden, was rechtzeitig unter den Gruppenmitgliedern kommuniziert wird. Soweit möglich, wird abseits verkehrsreicher Straßen gefahren. Für Rennräder sind die Touren nicht geeignet. Die Länge der Touren soll cira 25 bis 30 Kilometer betragen. Es wird gemütlich gefahren. Zum Abschluss ist jeweils eine gemeinsame Einkehr vorgesehen. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt. Jeder Teilnehmer fährt eigenverantwortlich.

