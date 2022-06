Diebe unterwegs

Hardheim. Diebe waren nach Angaben der Polizei zwischen Freitag und Montag in Hardheim am Werk. In der Nacht zum Samstag entwendeten die Täter mehrere Gegenstände aus einem in der Straße „Erster Sandweg“ geparkten Pkw. Diese wurden am Samstag in einem Grünbereich „Am Triebweg“ gefunden.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versuchten sich Unbekannte Zugang zu einem Fitnessstudio in der Hans-Scheibel-Straße zu verschaffen. Durch Körpergewalt wollten sie eine gläserne Seitentür aufdrücken. Außerdem versuchten die Täter, die Tür mit einem Gegenstand aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen jedoch Stand, so dass die Täter weiterzogen. Die Polizei vermutet, dass der Einbruchsversuch außerhalb der Öffnungszeiten, am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, begangen wurde.

Ebenfalls von Einbrechern heimgesucht wurde ein Getränkemarkt in der Hebelstraße. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie die Kasse sowie mehrere Spirituosen. Die Kasse wurde am Mittag stark beschädigt in einem Garten gefunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

