Die turbulente Inszenierung erfüllte einmal mehr höchste Ansprüche

Hardheim. Neuruppin: Tiefste Provinz. Das klingt auf den ersten Nenner nicht eben spannend. Andererseits ist gerade das flache Land voller Abgründe, Intrigen und Affären. Genau das bescherte den zahlreichen Gästen der Badischen Landesbühne, deren Premiere von „Fisch zu viert“ nach Wolfgang Kohlhaas und Rita Zimmer am Donnerstag in der Hardheimer Erftalhalle über die Bühne stieg, einen stimmungsvollen Abend in bester (Krimi-)Tradition. Besonderes Kennzeichen war der nicht ganz schwarze, aber zumindest „tiefdunkelanthrazitgraue“ Humor – einfach superb.

Aber ganz von vorn: In Neuruppin – tiefste Provinz – steht ein Sommerhaus. In diesem residieren drei Schwestern: Streng und herrisch Charlotte, zügellos und impulsiv Cäcilie, unschuldig und ein wenig unreif Clementine. So unterschiedlich ihre Temperamente sind, so ähnlich sind sie sich in ihren ältlichen Attitüden.

Die drei sind nicht arm: Sie stehen in der Erbfolge des traditionsreichen Brauhauses Heckendorf. Zu ihrem Hofstaat gehört Rudolf: Der dickliche Hausdiener steht seit 30 Jahren in der Pflicht, das Unmögliche zu ermöglichen. Täglich. Tag und Nacht.

Und jetzt das: Er möchte nicht mehr. Nein, er hat die Nase voll. Er möchte die Schwestern gegen eine Weltreise eintauschen, um sich auf seine alten Tage seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Aber das geht nicht ohne Geld. Geld, das Rudolf nicht hat, das die Heckendorf-Schwestern jedoch haben.

So zieht er schwerste Geschütze auf: Rein „dienstlich“ waren seine Beziehungen zu den drei Damen nämlich in all den Jahren nicht geblieben. Und jedes Mal war ihm ein Teil des Erbes versprochen worden: Rudolf spielt seinen scheinbaren Trumpf voll aus, indem er jeder von den libidinösen Abenteuern mit der jeweils Anderen erzählen möchte. Damals war er noch jung, jetzt fühlt er sich alt: „Ich sehe schon den Sensenmann mit seinem schwarzen Hut“, stöhnt er angstvoll. Gegenüber Charlotte findet er ähnlich markige Worte: „Du lässt den möglichen Vater deines möglichen Kindes auf der Straße stehen“, fährt er sie an.

Rudolf droht mit der Presse, mit der Polizei und mit seiner Kreativität – und die Schwestern trinken Tee. Gelangweilt in Illustrierte versunken, kommen sie auf allerlei Gedanken und über Umwege auf eine fixe Idee: Rudolf muss weg. Am besten mit Gift. Nie wieder soll er die blutrote Sonne über Neapel sehen können, nie mehr wieder.

Zunächst aber sieht er – wer hätt’s gedacht? – die Innenstadt Neuruppins: Arsen soll er mitbringen, der Rudolf, und zwar für die Ratten im Keller. Darauf einen Likör – Cheerio, Salute und Skål auf die große Gesundheit. Aber die Heckendorf-Schwestern unterschätzen den dicklichen Diener: Er riecht Lunte. Mehr noch: Er weiß alles. Er weiß, dass seine Kerze dem Abbrennen geweiht ist. Als die Schwestern sich in der Nacht auf zum Schnapsschrank machen – welch illustres Treiben im nächtlichen Neuruppin – platzt er in das Zimmer. „Entschuldigung, ich mache meinen Kontrollgang“, ruft er und berichtet von zwei Landstreichern. Clementine und Cäcilie ertappen sich gegenseitig am Schrank und werden wiederum von Rudolf erwischt: „In diesem Fall rate ich zu Baldrian!“, sagt er treuherzig.

Der Sonntag kommt, Charlottes Wunsch wird erfüllt: Rudolf kocht Fisch. Die Schwestern laben sich am Hecht mit Weißweinsauce – zubereitet durch einen Gott. Durch einen Gott, der Rudolf heißt: Der siebte Himmel des gediegenen Speisens, die Haute Cuisine von Neuruppin! Rudolf isst nicht mit: Der Magen bereite ihm Sorgen, lässt er ausrichten.

Dann trompetet er einen Walzer – die Ouvertüre eines perfiden Psychospielchens, durch das sich alle im Kreise drehen. Keiner weiß, was er dem Anderen noch glauben soll. Und keiner möchte am Likör auch nur nippen.

Die Stimmung schwenkt von Augenblick zu Augenblick um, bis Rudolf ein Machtwort spricht: Er habe gar kein Arsen gekauft, sondern Puderzucker. Und der Fisch war alt und verdorben. Die Gefühle überschlagen sich, jeder wählt sich im Himmel und am Ziel. Am Ende sind die vier Neuruppiner dort auch – zumindest im weiteren Sinne – angekommen. Allerdings nicht lebend.

Die turbulente Inszenierung Arne Retzlaffs erfüllte einmal mehr höchste Ansprüche. Neben Evelyn Nagel (Charlotte), Cornelia Heilmann (Cäcilie) und Madeline Hartig (Clementine) war es vor allem BLB-Grandseigneur Stefan Holm, dem die Rolle des Rudolf wie auf den Leib geschnitten schien.

Viel Liebe zum Detail

Faszinierend war das Bühnenbild: Die dezent illuminierte „Kaffeehaus-Kulisse“ bewies viel Liebe zum Detail. Kurzum: Keiner dürfte sein Kommen bereut haben, was minutenlanger Beifall bewies. Und vielleicht plant ja mancher seinen nächsten Urlaub in Neuruppin – wer weiß?!