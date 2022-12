Die Sternsinger kommen nur noch nach Anmeldung

Hardheim. Wer in Hardheim rund um den 6. Januar Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, muss sich künftig im Vorfeld anmelden. Die Dreikönigssingen-Aktion im kommenden Jahr wird erstmals unter einem neuen Konzept stattfinden.

Es sei in den vergangenen Jahren immer schwerer geworden, Freiwillige zu finden, die bei den Sternsingern mitmachen wollen. Die Belastung für die verbliebenen Kinder sei dadurch von Jahr zu Jahr immer größer geworden, berichtet Gemeindereferentin Uschi Butterweck im Gespräch mit den FN. Sie ist für die Koordinierung der Sternsingeraktion in der Seelsorgeeinheit zuständig. Die Kinder – oftmals noch im Grundschulalter – seien völlig kaputt gewesen, als sie im Dunkeln von ihren Touren quer durch Hardheim zurückgekommen sind. „Die Kinder sollen Spaß haben und nicht auf dem Zahnfleisch gehen“, findet sie.

„Es hat sich schon vor 17 Jahren als ich angefangen habe widergespiegelt, dass es nicht das richtige Konzept ist, an jeder Haustüre zu klingeln“, sagt Uschi Butterweck. Doch damals sei ihr Vorschlag, auf Anmeldungen umzusteigen, noch abgeblockt werden. Die Corona-Pandemie hat nun aber endgültig dafür gesorgt, das bisherige Konzept zu überdenken und umzustellen. „Jetzt besuchen die Sternsinger auch nur die Leute, die es wirklich wollen“, betont Butterweck.

Überwiegend Grundschulkinder

Der Organisationsaufwand für die Aktion sei dadurch nicht größer als noch in den Jahren zuvor. „Ich habe weniger Druck, genügend Kinder zu finden“, sagt die Gemeindereferentin. Es liege jetzt in der Eigenverantwortung der Bürger, sich anzumelden, wenn man den Segen der Sternsinger erhalten möchte. Überwiegend jüngere Kinder im Grundschulalter haben sich bisher für das Dreikönigssingen 2023 angemeldet, begleitet werden sie dann von Eltern.

In den anderen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland läuft alles wie bisher: Die Sternsinger ziehen durch die Straßen und bringen den Segen an die Häuser. „Die Resonanz aus den Ortsteilen ist gut. Die schaffen das alleine“, freut sich die Gemeindereferentin. Anmelden muss man sich hier nicht.

Für Uschi Butterweck wird es die letzte Sternsingeraktion sein, die sie als Gemeindereferentin begleiten wird. Mitte nächsten Jahres geht sie in den Ruhestand. Doch sie hat vorgesorgt und ein Sternsinger-Team aus Ehrenamtlichen und Ministranten gebildet, das die Aktion in Hardheim künftig organisieren wird. Unterstützt werden sie von Sabina Heck-Kuhn, der Ehrenamtskoordinatorin der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen und den Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro.

Die Gemeindereferentin ist sich sicher, dass das Konzept mit Anmeldungen zukunftsfähig ist. Die Anzahl der Freiwilligen nehme nämlich immer weiter ab. Dass die Spendensumme, die bei der Aktion gesammelt wird, darunter leiden wird, sei zwar die logische Konsequenz, aber nicht schlimm. „Die Erzdiözese Freiburg gehört deutschlandweit immer noch zu den Spitzenreitern“, weiß Uschi Butterweck.

Bis zum 31. Dezember können sich Gläubige noch anmelden, die Besuch von den Sternsingern bekommen möchten. Das ist über die Homepage der Seelsorgeeinheit, über die Zettel, die in der Kirche ausliegen und telefonisch über das Pfarrbüro möglich. Die Kinder laufen in Hardheim wieder an zwei Tagen: am 6. Januar im Ortskern inklusive der Wertheimer und alten Würzburger Straße und am 8. Januar zwischen dem Ersten Sandweg und der Würzburger Straße.