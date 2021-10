Die Kleintierzucht ist sein großes Hobby

Schweinberg. Mit Josef Franzwa feiert an diesem Mittwoch einer der erfolgreichsten und profiliertesten Kleintierzüchter der Region seinen 70. Geburtstag: Im Laufe seiner 47-jährigen Züchterlaufbahn errang er alle nur denkbaren Auszeichnungen.

Mittelpunkt seines Lebens ist seit jeher Schweinberg, wo er am 27. Oktober 1951 geboren wurde. Dort ging er zur Schule, erlernte bei der Firma Göbes das Schreinerhandwerk und ging nach 48-jähriger Betriebszugehörigkeit 2014 in den Ruhestand. Als Jugendlicher gehörte Franzwa der Fußballmannschaft des FC Schweinberg an und spielte im Musikverein Schweinberg bis 1973 das S-Horn. Beide Vereine ehrten ihn zwischenzeitlich für seine jahrzehntelange Treue. Aus Schweinberg stammt auch seine Frau Gudrun (geborene Merkert), mit der er die drei Söhne Timo, Ronny und Dominik großzog.

Josef Franzwa feiert an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag. © Adrian Brosch

Bereits als Jugendlicher entdeckte Josef Franzwa die Kleintierzucht für sich. Züchterischer Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Kaninchen, während seine Frau und Sohn Ronny sich auf die Rassegeflügelzucht konzentrieren. Hier erreichte der „Siebziger“ enorme Erfolge: Unzählige Titel heimste er bei Lokal- und Regionalschauen ein, errang aber ebenso häufig Badische und Deutsche Meisterschaften.

Auch auf europäischer Ebene ist Josef Franzwa kein Unbekannter mehr: Nachdem er 2006 mit seiner aus vier Tieren bestehenden Zuchtgruppe der Rasse Zwergwidder thüringer-weiß und zugleich den besten Rammler und die beste Häsin stellte, wiederholte er den Erfolg 2015 im lothringischen Metz und errang 2012 zusätzlich das Europaband. Stolz ist der Jubilar auch auf den Deutschen Meistertitel 2019 mit seinen Farbenzwergen marderblau. Nicht zuletzt aufgrund seines Erfolgs erhielt er im Mai 2006 die Goldene Ehrennadel des Landesverbands Badischer Kaninchenzüchter, 2008 die bronzene Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim und 2016 den Ehrentitel „Altmeister der Rassekaninchenzucht“ des Landesverbands Baden.

Kleintierzucht ist aber auch immer Vereinsarbeit: Gehörte Franzwa zwischen 1974 und 2008 dem Kleintierzuchtverein C904 Hardheim an, wechselte er 2008 zum Kleintierzuchtverein C772 Höpfingen.

Als langjähriger Zuchtwart und in Hardheim zwischen 1979 und 1985 auch als Jugendleiter bringt er sich bis heute in den Vorstand ein. Im zwischenzeitlich aufgelösten Kreisverband Tauberbischofsheim bekleidete er ebenso das Amt des Zuchtwarts; überörtlich gehört Franzwa dem Badischen Widderclub an und pflegt Kontakte zu schweizerischen Zuchtfreunden.

Zum 70. Geburtstag gratulieren neben den Fränkischen Nachrichten auch die Familie mit drei Enkeln sowie den von Sohn Dominiks Partnerin mitgebrachten Kindern: „Auch sie kommen gern zu uns“, freut sich der Familienmensch Josef Franzwa, der seinen Ehrentag im Kreise seiner Lieben verbringt. ad