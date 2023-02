Die Franzwas feiern ihre goldene Hochzeit

Schweinberg. Gudrun und Josef Franzwa aus Schweinberg feiern an diesem Donnerstag ihre goldene Hochzeit. Das Ehepaar zählt zu den regional erfolgreichsten Kleintierzüchtern. Beide sind Schweinberger durch und durch: „Wir haben uns schon in der Schule gekannt“, erinnern sie sich. Auch ins Berufsleben starteten sie vor Ort: Josef Franzwa trat 1966 seine Lehrstelle als Schreiner bei der Firma Göbes an, in Ruhestand ging er 2014. Gudrun Franzwa fand eine Anstellung als Näherin bei der früheren Schneiderei Ballweg und arbeitete später in den Miltenberger Kleiderwerken.

Geheiratet wurde ebenfalls in Schweinberg – und zwar am 16. Februar 1973. In den Folgejahren wurden dem Jubelpaar die Söhne Timo, Ronny und Dominik geschenkt. Inzwischen freuen sich die beiden auch über drei Enkelkinder sowie die zwei von Sohn Dominiks Partnerin mitgebrachten Kinder.

Wer an den Namen Franzwa denkt, der denkt auch an große Erfolge auf dem Gebiet der Kleintierzucht: Schon als Jugendlicher entdeckte Josef Franzwa jenes Hobby, das er seit Jahrzehnten mit Frau Gudrun und Sohn Ronny sowie Enkel Luis ausübt. Von 1974 bis 2008 gehörte die Familie dem Kleintierzuchtverein C904 Hardheim an. Anschließend wechselte man zum Kleintierzuchtverein C772 Höpfingen. Seit jeweils fast sechs Jahrzehnten gehört Josef Franzwa auch dem Musikverein und dem FC Schweinberg an; 1982 zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg-Rüdental.

Zur goldenen Hochzeit, die mit der Familie gefeiert wird, gratulieren die FN mit besten Wünschen. ad