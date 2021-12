Die Fenster leuchten weiter

Hardheim/Höpfingen. Wer sich an den Festtagen in Hardheim auf einen Spaziergang entlang der erleuchteten Fenster machen möchte, hat auf jeden Fall mehr als 10 000 Schritte sicher. Beginnen kann man der Bretzinger Straße 7 – und folgt dann diesem Weg: Jahnstraße 2, (Kindergarten Kindervilla Kunterbunt), Gartenstraße 4, Brennhäusle 9, Rote Au 6, Schlesierstraße 3, Sudetenstraße 5, Rote Au 21, Ritter-Wolf-Str. 6, Richard-von-Weizsäcker Straße 1, Eichendorffstraße 5, Zweiter Sandweg 3, Zweiter Sandweg 5, Erster Sandweg 19, Klingenweg 4, Neue Heimat 7, Bürgermeister-Henn-Straße 7 (Kindergarten St. Franziskus), Im Pausenhof der Grundschule, Hebelstraße 11, Hebelstraße 10, Schlossstraße 22, Schlossstraße 12, Schlossplatz 4 (Pfarrhaus).

In Höpfingen leuchtet es in der Eidsgasse 1, Hardheimer Straße 19, 20, 22 und 56, Am Leutschenberg 2 und 8, Weingartenstraße 12, Raiffeisenstraße 1, 9 und 13, Bürgermeister-Schell-Straße 10 und 25, Hardheimer Straße 20 und 22, Pfarrer-Pfennig-Weg 2, Walldürner Weg 5, 15 und 39, Baumenäcker 7, Gartenstraße 6 und 7, Am Mantelsgraben 9, Richard-Kaiser-Straße 21, Zum Adelsberg 11, Ziegeleiweg 4.