Die BLB gastiert in Hardheim

Hardheim. „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller ist nicht nur eine mitreißende Liebesgeschichte, sondern auch ein Politthriller mit tödlichem Ausgang. Joerg Bitterich und Petra Jenni inszenieren den Klassiker in Co-Regie an der Badischen Landesbühne. In Hardheim zeigt die BLB „Kabale und Liebe“ am Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr, in der Erftalhalle. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes statt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Fotostudio Xana, Schreibwaren + Fotoleistungen, Telefon 06283/452. Bild: Sonja Ramm

