Die Bewerber stellen sich vor

Hardheim. Die öffentliche Vorstellung der zur Bürgermeisterwahl zugelassenen Bewerber findet am Donnerstag, 28. April, von 19 bis 22 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim statt. Eine vorherige Anmeldung ist für eine Teilnahme nicht erforderlich, es herrscht freie Platzwahl. Die Veranstaltung wird auch live über das Internet übertragen. Der Link, über welchen die Veranstaltung verfolgt werden kann, wird rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann im Nachgang noch bis zur Wahl angesehen werden.

Der Ablauf der Veranstaltung gestaltet sich wie folgt: Die zugelassenen Bewerber stellen sich in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung vor. Jedem stehen hierfür maximal 20 Minuten Redezeit zur Verfügung. Im Anschluss an die Einzelvorstellung haben die Bürger die Gelegenheit, Fragen an die Bewerber zu stellen. Ferner können Fragen vorab schriftlich bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden, die dann im Frageteil der Veranstaltung an die Bewerber gerichtet werden.

Die Fragen können schriftlich bis Dienstag, 26. April, auf dem Postweg oder per E-Mail (rathaus@hardheim.de) unter Angabe des Betreffs: „Fragen Bewerbervorstellung“ sowie des Vor- und Zunamens eingereicht werden. Anonym eingereichte Fragen werden nicht berücksichtigt. Die Fragen können an einzelne oder an alle Bewerber gerichtet werden. Pro Person dürfen höchstens zwei Fragen gestellt werden. Die Antwort der Kandidaten ist auf zwei Minuten Redezeit beschränkt.

Für die Zuschauer gilt in der Erftalhalle die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske.