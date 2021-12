Die Begegnungen fehlen

Höpfingen. Auch der Verein „Bürger für Bürger“ kämpft mit den Auswirkungen des Corona-Virus: Zahlreiche Veranstaltungen können nicht stattfinden. Auch eine Weihnachtsfeier ist nicht möglich. „Wer hätte das gedacht, dass so ein kleines Virus unser Vereinsleben schon fast zwei Jahre zunichtemachen kann. Uns bleiben nur noch die schönen Augenblicke der vergangenen Jahre und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, bedauert die stellvertretende Vorsitzende Ilse Hefner.

Jeden Mittwoch empfand man stets Freude über die Unterhaltungen und den Austausch von Neuigkeiten, bis die Corona-Pandemie größere Treffen zu unterbinden begann. Das trifft umso mehr einen Verein, der wie die 2008 auf Initiative Brigitte Lieblers gegründete „Bürger für Bürger“-Runde auf zwischenmenschliche Begegnungen ausgerichtet ist. „Die gegenseitige Anteilnahme in Augenblicken von traurigen Anlässen war und ist uns genauso wichtig wie die Freude an guten Nachrichten und Vorkommnissen. Wir erinnern uns gerne an fröhliche Augenblicke mit Musik und Gesang, sowie an viele Ausflüge mit gemütlichem Abschluss. Ob Weihnachtsfeier, Fasching oder Vorträge: die Tage und das Jahr wissen wir auf die Schnelle nicht, aber die jeweiligen Augenblicke haben wir sofort im Gedächtnis“, fährt sie fort.

Aktuell könne der Verein keine Prognose abgeben, wann es weitergehen könne. Man hoffe nur, bald wieder „bei gemeinsamen Treffen gute und schöne Augenblicke einzufangen“ und gesund zu bleiben. ad