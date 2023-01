Die Anfänge des Erfaparks: 40 Gebäude mussten für das eine weichen

Als Ernst Hornberger im Zuge seiner Bewerbung für das Bürgermeisteramt 1974 erstmals durchs Hardheimer Ortszentrum fuhr, dachte er: „Oh je, wie sieht es denn da aus.“ Und tatsächlich zeigen die alten Bilder von damals (viele davon im Hardheimer Heimatbuch zu sehen) bauliche Zustände, die eher an das Ende des 19. Jahrhunderts erinnern als an die damalige Gegenwart in den 70-er Jahren des 20.

...