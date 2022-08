„Der Wald ist noch nicht verloren“

Schweinberg. Die Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental blickte in ihrer Generalversammlung mit nachgeholter Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen im „Grünen Baum“ in Schweinberg auf ereignisreiche Jahre zurück.

Vorsitzender Gerhard Bundschuh ging in seiner Begrüßung auf die Herausforderungen in den zurückliegenden Jahren ein: Die letzten drei Forstwirtschaftsjahre waren sowohl in Bezug auf die Witterung als auch auf den Holzmarkt von einem Auf und Ab geprägt.

FGB ehrte Mitglieder Nach dem Abendessen wurden Adolf Bundschuh, Eugen Bundschuh, Berthold Ditter, Manfred Dörr, Kurt Eisenhauer, Josef Franzwa, Gerhard Geiger, Helmut Göbes, Raimund Häfner, Alfred Henn, Alois Keim, Willibald Mohr und Hugo Schneider für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25-jährige ehrenamtliche Geschäftsführertätigkeit bedankte sich Gerhard Bundschuh auch im Namen der Mitglieder bei Friedbert Stolz mit einem Präsentkorb und der Bitte, noch weitere Jahre mit dem gewohnten Elan zur Verfügung zu stehen. ad

Während das Jahr 2020 durch Stürme und Massenvermehrung von Forstschädlingen sowie fehlender Niederschläge geprägt war und Fichte und Kiefer nicht mehr gewinnbringend vermarktet werden konnten, zeigt sich in der ersten Hälfte 2021 sowohl im In- als auch Ausland eine riesige Nachfrage nach Rundholz. In der zweiten Jahreshälfte 2021 profitierten schließlich auch die Waldbauern von der anhaltenden Nachfrage. Die für den Herbst 2021 befürchtete Absatzprobleme sind weitestgehend ausgeblieben, auch das erste Quartal 2022 verlief deutlich positiver als noch im Herbst 2021 befürchtet.

An Meinungsbildung beteiligen

Weiterhin verwies der Vorsitzende auf die Ende 2020 vorgestellte Waldstrategie des Landes Baden-Württemberg hin. Er forderte die Mitglieder dazu auf, die aktuelle Diskussion zur Waldstrategie 2050 aufmerksam zu verfolgen und sich aktiv an der Meinungsbildung zu beteiligen.

In seinem Tätigkeits- und Kassenbericht blickte Geschäftsführer Friedbert Stolz auf die Aktivitäten der zurückliegenden drei Jahre und die Folgen aus den zu trockenen Jahren 2019 bis 2021 zurück. Er erinnerte an die Rundschreiben, die den Mitgliedern nach den Corona-bedingten abgesagten Mitgliederversammlungen in den Jahren 2020 und 2021 ausgehändigt wurden.

Weiter ging er auf die Waldbegehungen mit den Schwerpunkten Naturverjüngung und Jungbestandspflege, sowie auf den nicht mehr zu verantwortenden hohen Wildverbiss auf nicht eingezäunten Flächen ein. „Wie soll da ein Waldumbau gelingen, wenn der Wildbestand nicht nach den Anforderungen des Waldes reguliert wird? Man kann doch nicht den gesamten Wald einzäunen“, bemerkte der Geschäftsführer. In seinem Kassenbericht verwies Stolz auf den sich überschlagenden Holzmarkt, der auf die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021 durch die geringen Verkaufserlöse und dem niedrigen Holzabsatz sich negativ auf die Kassenbilanz auswirkte.

In diesen beiden Jahren wurde der überwiegende Teil des angefallenen Holzes für die eigenen Holzfeuerungen aufgearbeitet. Im letzten abgelaufenen Jahr wurde wieder vermehrt Frischholz eingeschlagen, das zu ordentlichen Preisen vermarktet werden konnte. Die Kassenprüfer Klemens Schneider und Heinz Knörzer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten auch gleich die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

In seinem Grußwort hob Ortsvorsteher Dieter Elbert die überörtliche gute Zusammenarbeit in der 40- jährigen Vereinsgeschichte der Forstbetriebsgemeinschaft hervor.

Unter seiner Wahlleitung wurde für Berthold Würzberger, der nach 31 Jahren Vorstandszugehörigkeit nicht mehr kandidierte, Christian Horn als Vorstandsmitglied und Tobias Greulich zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. In ihren Ämtern wurden Vorsitzender Gerhard Bundschuh, die Vorstandsmitglieder Thomas Leiblein und Martin Seeber sowie Geschäftsführer Friedbert Stolz und die Kassenprüfer Klemens Schneider und Heinz Knörzer einstimmig bestätigt.

Einstimmung wurde eine Satzungsänderung hinsichtlich der Erstellung gemeinschaftlicher Anträge und zum Datenschutz beschlossen.

Revierleiter Florian Pogorzelski überbrachte Grüße des neuen Forstbetriebsleiters der Forstbetriebsleitung Walldürn, Rene Maxeiner. Zum Holzmarkt berichtete der Revierleiter von angemessenen Preisen bei Fichte, Douglasie und Lärche. Durch die anhaltende Trockenheit spekuliert die Holzindustrie aufsteigend Holzmengen. Bei Buche und Eiche wird sich die Nachfrage zur Einschlagsaison im Oktober wieder steigern. Weiter ging er auf die verschiedenen waldbaulichen Fördermaßnahmen ein und appellierte an die Waldbesitzer, bei dieser anhaltenden Trockenheit ihre Fichtenbestände auf Käferbefall zu kontrollieren und noch nicht aufgearbeitetes Schneebruchholz vom April möglichst schnell aus dem Wald zu bringen.

„Den Mut nicht verlieren“

Einen Rückblick zu „40 Jahren Forstbetriebsgemeinschaft“ gab Geschäftsführer Friedbert Stolz (siehe weiteren Bericht). Er forderte anschließend die Waldbesitzer dazu auf, auch nach wiederkehrenden witterungsbedingten Rückschlägen den Mut nicht zu verlieren und am Waldumbau festzuhalten. Der Wald sei noch nicht verloren, so der Geschäftsführer.