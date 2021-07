Der Verein „Mühlenradweg Erftal” hat 2021 einige Radtouren geplant

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal führt auch in diesem Jahr wieder interessante Touren für die Öffentlichkeit durch. Die Touren sind für Pedelec-Fahrer sowie Fahrradfahrer mit guter Ausdauer geeignet. Es wird in normaler Alltagsgeschwindigkeit gefahren und regelmäßige Pausen werden eingelegt. Ebenso ist eine Einkehr vorgesehen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmer fahren eigenverantwortlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird auf Radwegen, Feld- und Waldwegen gefahren, die größtenteils asphaltiert sind, einzelne Streckenabschnitte sind nicht asphaltiert, jedoch gut befahrbare Wege.

Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt. Ebenso sind die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln zu beachten, beziehungsweise es könnten kurzfristige Änderungen aufgrund der Lage möglich sein.

Am Donnerstag, 15. Juli ist eine Tour über Külsheim ins Taubertal und Maintal nach Wertheim geplant. Abfahrt ist um 10 Uhr am Schlossplatz in Hardheim, die Strecke beträgt rund 70 Kilometer. Im Rahmen des Hardheimer Ferienprogrammes sind zwei Fahrradtouren geplant: Am Sonntag, 1. August, eine Tour über Walldürn und Amorbach ins Maintal nach Bürgstadt. Abfahrt ist um 10 Uhr am Schlossplatz. Die Tour am Sonntag, 5. September führt über Gerichtstetten, Buch, Boxberg nach Beckstein. Abfahrt ist um 9 Uhr am Schlossplatz.

Weiterhin bietet der Verein jeden Dienstag, Abfahrt um 17 Uhr an der Sporthalle, für alle interessierten Pedelec-Fahrer und Radfahrer Touren von etwa 25 bis 30 Kilometer mit anschließendem Abschluss in einer Gaststätte an. Neueinsteiger sind willkommen und können sich unter folgender E-Mail-Adresse anmelden: ig-muehlenradweg@gmx.de.