Der Jahresorden der FG „Hordemer Wölf“ versteht sich als eine Art Geschichtsbuch, in dem wesentliche Ereignisse des Hardheimer Gemeindelebens und der „Hordemer Fastnacht“ festgehalten werden. In der 68-jährigen Geschichte der „Hordemer Wölf“ gab es noch keine Fastnachtskampagne, in der es keinen Jahresorden gab. Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Michael Grimm und Präsident Daniel Weber

...