Der Hardheimer Verein „Dienst am Nächsten” bot Einblick in eine große Vielfalt an Aktivitäten

Hardheim. Ganz im Sinn des christlichen Gedankengutes und der Glaubensüberzeugung ist das segensreiche Wirken des Vereins „Dienst am Nächsten“ mit seinen verschiedenen Gruppen. Dies wurde am Dienstag bei der Jahreshauptversammlung unter Leitung des Vorsitzenden Bernhard Berberich deutlich.

Zunächst begrüßte dieser die Gäste, darunter Pfarrer Christian Wolff als neues satzungsgemäßes Mitglied des Beirates, sowie die neue Ehrenamtskoordinatorin.

Mit dem Totengedenken wurde die großzügige Unterstützung und Förderung von Projekten des Vereins sowie des Förderkreises Krankenhaus Hardheim durch den seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Diplomingenieur Hubert Eirich lobend anerkannt.

161 Mitglieder

Marcus Wildner erläuterte im Kassenbericht mit der Darstellung der Einnahmen und Zuschüsse sowie der beträchtlichen Ausgaben die finanzielle Situation des Vereins und verwies auf die 161 Mitglieder sowie 65 im Hospizkreis. Maria Henn bestätigte die einwandfreie Kassenführung.

Folgen ließ Bernhard Berberich in Vertretung der Schriftführerin einen Bericht mit Darstellung der wichtigsten Begebenheiten seit der letzten Mitgliederversammlung. In Anbetracht besonderer Jahresdaten und damit einhergehenden Veranstaltungen erinnerte Berberich an die Gründung der zunächst als „Katholischer Krankenverein Hardheim“ firmierenden Institution im Jahr 1978. In Verbindung mit einer wesentlichen Satzungsänderung 1991 und der Umbenennung in „Verein Dienst am Nächsten“ und als ökumenische Einrichtung wurde Diakon Franz Greulich zum Vorsitzenden gewählt, Margot Krause von der evangelischen Kirchengemeinde als seine Stellvertreterin.

2018 wurde daran erinnert, dass die Wurzeln des Vereins „Dienst am Nächsten“ 40 Jahre zuvor gelegt worden waren.

Berberich ließ Hinweise auf besondere Veranstaltungen in 2018 folgen. Er erinnerte an den vom Landwirtschaftsministerium in Verbindung mit dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig als Integrations-und Begegnungseinrichtung geförderten Bouleplatz. Erwähnung fand der Start der sogenannten „Türöffner-Initiative Hardheim“ und die Förderung der Aufbauarbeit durch die Erzdiözese Freiburg, die Durchführung eines Seniorennachmittags und die Etablierung der Gruppe „Gemeinsam statt einsam“.

Weitere für den Verein im Jahr 2019 wesentliche Fakten brachte der Vorsitzende zudem zur Sprache und erinnerte daran, dass mancherlei Wirken im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie drastisch beschränkt wurde.

Schließlich gab Berberich den Hinweis auf die Besonderheiten der Jahre 2020 und 2021, so 2021 für den Verein „Dienst am Nächsten“ in Anbetracht seines 30-jährigen Bestehens. Der Krankenhausbesuchsdienst stellt seit 20 Jahren ein wertvolles Angebot dar, die Hospizgruppe besteht 15 Jahre.

Zusammenfassend wies Berberich auf all die bestehenden Gruppen wie die Hospizgruppe mit Cornelia Benig an der Spitze, den lange Jahre von Hiltrud Löffler geleiteten Krankenhausbesuchsdienst, den jetzt von Hildegard Grimm-Gotthardt übernommenen Pflegeheimbesuchsdienst, auf das von Hildegund Berberich organisierte „Café International“, auf die von Barbara Busch gegründete und jetzt von Christel Heidelmeier geleitete Gruppe „Gemeinsam statt einsam“ und auf die „Türöffner Initiative“ mit Helmut Brünner an der Spitze hin. Beleuchtet wurde das jeweilige Wirken und die aktuelle Situation, wobei Einzelheiten zum Bouletreff ebenso angesprochen wurden wie die personellen Veränderungen bei den Krankenhausbesuchen und die Tatsache, dass Hiltrud Löffler für ihr 20-jähriges Engagement besondere Anerkennung verdient.

Weitere Angebote für Trauernde

Sabina Heck-Kuhn als Ehrenamtskoordinatorin verdeutlichte Visionen von der Führung dieses Amtes in der Seelsorgeeinheit, während Conny Benig von der Hospizgruppe wissen ließ, dass sie die große Basisqualifikation zur Trauerbegleitung abgeschlossen hat und gemeinsam mit dem „Team Trauerseelsorge“ der Seelsorgeeinheit weitere Angebote für Trauernde erarbeiten wird.

Pfarrer Christian Wolff würdigte die Bemühungen, Menschen zu unterstützen und zu begleiten, die an ihre Grenzen kommen. Er zeigte sich beeindruckt von der Kontinuität des Wirkens und dem dabei bewiesenen Einfallsreichtum. Dank von ihm kam namens der katholischen wie der evangelischen Kirchengemeinde.

Brigitte Scheuermann als Stellvertreterin des Bürgermeisters zeigte sich beeindruckt von der hervorragend geleisteten Arbeit der Ehrenamtlichen und vom nachdrücklich bewiesenen ökumenischen Geist. Ihr Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gewährt.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Weihbrecht sagte namens seines Gremiums Dank für die mit Herzblut erbrachte Tätigkeit und Einbringung aller Beteiligten und betonte, dass die Wertschätzung für den Verein „Dienst am Nächsten“ in jedem Fall gegeben ist.

Beim Blick auf die Vorhaben kam eine Dank- und Jubiläumsfeier in Anwesenheit des Vorsitzenden des CDK Diözesanverbandes Herbert Frick und des Dekans Johannes Balbach am Mittwoch, 27. Oktober, um 14.30 Uhr zur Sprache, ebenso der Vortrag des Krankenhausseelsorgers Andrea Kluger am Donnerstag, 23. September.

Berberich betonte, dass es Freude bereite, eine große Vielfalt von Aktivitäten im Verein „Dienst am Nächsten“ zu beobachten. Er freut sich auf die Aufnahme des Krankenhausbesuchsdienstes ab 20. September und des Besuchsdienstes in den Pflegeheimen und zeigte sich auf der Suche nach einer Nachfolgerin für Hiltrud Löffler als Leiterin des Krankenhausbesuchsdienstes. Weitere Gruppen werden ebenfalls ihre Arbeit wieder aufnehmen. Z