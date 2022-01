Der „Babilon“ hat eine lange Tradition

Hardheim. Der „Babilon“, ein Hardheimer Wahrzeichen auf dem Schmalberg, wurde vor 40 Jahren wiedererrichtet.

Im Jahr 1982, also vor 40 Jahren, wurde von der Handballabteilung des TV der Pavillon, der volkstümlich als „Babilon“ bezeichnet wird, wieder errichtet. Dabei handelt es sich um eine kleine Schutzhütte für Wanderer auf dem Hardheimer Schmalberg. Initiator der Wiedererrichtung der beliebten Hütte war der langjährige Rektor der Realschule Hermann Wawatschek.

2 Bilder Der „Babilon“ auf dem Schmalberg in den 1950er Jahren und im Jubiläumsjahr 2022. © Torsten Englert

Schutz- und Ruhehütten gab und gibt es rund um Hardheim mehrere. Beliebt in der Bevölkerung war der „Babilon“, da er auch gerne als Ausflugsziel beim Sonntagsspaziergang genutzt wurde und jungen (Liebes)-Paaren als Treffpunkt galt. Der genaue Zeitpunkt der Errichtung ist nicht mehr rekonstruierbar.

Nach mündlicher Überlieferung wurde der erste Pavillon auf dem Schmalberg von Mühlenbauer Gustav Adolf Eirich (1852 bis 1938), der von 1907 bis 1919 auch Bürgermeister von Hardheim, war auf dem Schmalberg als Aussichtspunkt errichtet.

Einen zweiten Pavillon errichtete er in seinem Garten in der Hofackerstaße (heute Würzburger Straße). Dieser wurde im Rahmen der Abrissarbeiten im vergangenen Jahr abgebrochen.

Anfang der 1930er Jahre wurde von dem Wagnermeister Josef Horn eine neue Hütte errichtet, da die alte witterungsbedingt einsturzgefährdet war. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste diese Hütte wiederum wegen Baufälligkeit in den Jahren 1952/53 generalüberholt werden. Die Arbeiten führte Zimmermann Fritz Käflein mit seinem damaligen „Lehrbuben“ Franz Polierer durch.

1972 wurde der wieder baufällige „Babilon“ vom gemeindlichen Bauhof abgefackelt. Da vergessen wurde die Feuerwehr zu verständigen, wurde Feueralarm ausgelöst.

1982 wurde von der Handballabteilung des TV und mit Unterstützung aus der Bevölkerung und den örtlichen Firmen der „Babilon“ von den 30 Helfern in 744 ehrenamtlichen Arbeitsstunden wieder errichtet. 2007 wurde dann von den Handballern des TV der 9,5 Meter hohe Mast mit der Wetterfahne ausgetauscht. Seither erfreut der „Babilon“ auf dem Schmalberg die Ausflügler und Wanderer, aber auch Jugendliche, die hier gerne an den Sommerabenden feiern. Die aus einer alteingesessenen Hardheimer Familie stammende Renate Pietschmann hat eine Homage an den Pavillon auf dem Schmalberg in Mundart verfasst:

„Der Babilon in Horde, der Schmolberch un der Babilon, die zwaa sen unzertrennlich, in Horde was des jeder Scho, des is ganz selbverschdendlich. Die Schüler an ihrm Wanderdoch, die Maidürler frühmorchens, sie schwärme all vom Babilon, wu Orchidee blühn verborche. Die Liebespäärli in der Nacht, sie schnitze ei ihrn Nome, bei Mondschei in die Bretterwenn, mol mit Herzli un mol ohne. Die Schportler jogge nuf im Nu, die Rentner, die gehn gmütlich, sie ruhn sich aus im Babilon, mit Blick uf Horde Nord un südlich.“