Denkmalradtour führte ins Freilandmuseum

Hardheim. Bereits seit zehn Jahren führt der Verein Mühlenradweg Erftal jährlich seine Denkmalradtour durch. Trotz durchwachsener Witterung nahmen 26 Radler aus Hardheim und der Umgebung in diesem Jahr an der beliebten Tour teil, darunter zwei aus Heidersbach.

Kurz nach 10 Uhr starten die Radler vom Schlossplatz aus. Die Fahrt ging zunächst über Höpfingen und Dornberg nach Vollmersdorf zu dortigen Kapelle.

Helmut Berberich erläuterte dort in gewohnt fachkundiger Weise die Historie der Kapelle, die von 1880 bis 1882 von den Bürgern Vollmersdorfs in Eigeninitiative erbaut wurde. Weiter führte die Fahrt zum Freilandmuseum nach Gottersdorf, wo die Radler sich zunächst bei einer Mittagspause erholen konnten, bevor sie an einer Führung teilnahmen. Bei der Besichtigung einer alten Gaststube, dem Tagelöhnerhaus, dem Schäferhaus, der alten Post und vieler weiterer Sehenswürdigkeiten wurde so manche Erinnerung an die eigene Kindheit wach.

Bei interessanten Gesprächen verweilten die Radler schließlich noch im 50er Haus oder bei einem Kaffee im Biergarten des Museums, bevor die Rückfahrt angetreten wurde.

Diese erfolgte über Walldürn und Höpfingen, wo in einem Gasthaus ein geselliger Abschluss stattfand.

Manfred Böhrer bedankte sich als Verantwortlicher der Tour bei Helmut Berberich für seine Ausführungen in Vollmersdorf und bei seinen Mitstreitern Kurt Saffri, Franz Nachtnebel, Walter Schuster und Paul Rechnitzer für die sichere Begleitung.

