Dave Goodman solo im „Bahnhof 1910“

Hardeim. Mit dem Kanadier Dave Goodman kommt am Freitag, 22. April, um 20 Uhr ein ganz besonderer akustischer Leckerbissen nach Hardheim in den „Bahnhof 1910“. Mit seiner phänomenalen Fingerfertigkeit auf der akustischen Gitarre gilt der Musiker als einer der besten Fingerstylisten Deutschlands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei kann man ihn getrost als echtes Multitalent bezeichnen. Dave Goodman ist ein fabelhafter Songschreiber und exzellenter Sänger. Bei seinen Konzerten fasziniert er mit der Kombination von umwerfendem Gitarrenspiel und emotional überzeugendem Gesang.

Aufgewachsen in einer Großfamilie in British Columbia, in der fast täglich Musik gesungen und gespielt wurde, begann er mit zwölf Jahren Gitarre zu spielen, vor allem Blues- und Rockmusik. Eines seiner großen Vorbilder war der Bluesgitarrist Dave Vidal. Mit 17 Jahren wurde er zum „Top Highschool Jazz Guitarist“ gewählt und eingeladen, zu Ehren der kanadischen Jazz-Legende Phil Nimmons zu spielen. Danach studierte er Musik im Vancouver Collage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mittlerweile tourt Dave Goodman in ganz Europa und Nordamerika. Er singt und spielt meist Solo – unter anderem auch als Support für Peter Maffey und Joan Armatrading – und ist außerdem mit seinem eigenen Trio oder als kongenialer Gitarrist für andere Musiker unterwegs.

Er wird häufig zu Gitarren-Festivals in Europa und Asien eingeladen und gibt als Lehrer regelmäßige Workshops in Italien, Frankreich und Deutschland. Auch in Hardheim wird Dave Goodman an diesem Freitag einen Workshop geben, zu dem noch Anmeldungen möglich sind. In seiner facettenreichen Musik sind die frühen musikalischen Einflüsse ebenso hörbar wie die Farbpalette der anglo-amerikanischen und der irisch-keltischen Musik, die er über die Gene seiner Mutter geerbt hat. Diese Bandbreite verbietet es, ihn als Singer/Songwriter irgendeinem Genre unterzuordnen. Goodmans beindruckende Gesangsstimme variiert von einfühlsamem Timbre bei balladesken Stücken bis hin zu Glissando-artigem Blues. Seine Songs sind meist sehr persönlich und spiegeln die Bilder seines Lebens und seiner Reisen.

Auf der Bühne ist Dave Goodman Musiker, Storyteller und Entertainer in einem. Sein seltenes Talent, virtuose Gitarrentechnik auf Weltklasse-Niveau mit eindrucksvollem Gesang, Geschichten und Humor zu verbinden, machen seine Konzerte zu einem einzigartigen Erlebnis.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dieses Konzert am Freitag, 22. April, wird nach den derzeit gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. (3G und FFP2-Maskenpflicht). Veranstalterin des Konzerts in Hardheim ist Daniela arnold@fotografieundmultimedia.de weitere Auskünfte erteilt.