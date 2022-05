Das Pfarrfest wirft seine Schatten voraus

Gerichtstetten. In einer Aktion der Katholischen Landjugend Gerichtstetten rückten junge Leute Grauschleier und Unkraut am Kirchenplatz zu Leibe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feier des 250-jähriges Bestehens

Jan Weniger, Rico Reinhard, Maximilian Schulz und Niklas Hock rückten Grauschleier und Unkraut, die sich während der letzten zwei Jahre über die weitläufige Kirchentreppe vor St. Burkardus Gerichtstetten gelegt und eingewurzelt hatten, zu Leibe.

Bei den Vorplanungen zum Pfarrfest anlässlich des 250-jährigen Kirchenjubiläums am Pfingstsonntag, geriet der Zugang zur Kirche in den Focus des Gemeindetams. Schon länger sucht das Gremium vergeblich nach Menschen, die sich allein oder auch im Team gegen Entgelt regelmäßig die Sorge für einen begrenzten Bereich der Grünanlagen um Kirche und Kapellen oder den Winterdienst bereit erklären.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Deshalb wurde die Reaktion der KLJB auf die Anfrage des Gemeindeteams umso überraschter und freudiger aufgenommen. Die KLJB Leitung nahm den Impuls auf und stieß beim nächsten Treffen auf breite Zustimmung für den Arbeitseinsatz. Mit den Worten: „So können wir der Gemeinschaft etwas zurückgeben“ konnte das Vorstandsteam den Einsatz zusagen.

Hand in Hand gearbeitet

Durch die gute Einbindung der Landjugend in die Freiwillige Feuerwehr war auch die ausreichende Wasserzufuhr für mehrere Reinigungsgeräte schnell geklärt.

Der zeitliche Aufwand erwies sich dann dennoch als wesentlich höher, als angenommen und nahm fast einen ganzen Arbeitstag in Anspruch. Mit großer Sorgfalt und Schutzvorrichtungen musste dort gearbeitet werden, wo sich die Kirchenwände anschlossen. Hier ist der Sandstein durch Witterungseinflüsse schon lange sehr in Mitleidenschaft gezogen und durfte nicht mit dem harten Wasserstrahl in Berührung kommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Laufe des Einsatzes trat die Reparaturbedürftigkeit des Aufgangs gleich an mehreren Stellen zu Tage. Aufgefrorene Stufen, sowie unterspülte Platten vor dem Eingang zur Kirche sind nur einige der Mängel, die der Zahn der Zeit an dem Kirchenzugang hinterlassen hat.

Gemeinde- und Seelsorgeteam bedankten sich bei den Mitgliedern der KLJB und den Support der Freiwilligen Feuerwehr. Organisation und Planung für das Seelsorgeeinheitspfarrfest an Pfingsten laufen im Hintergrund. Wenn auch das Hauptengagement beim Gemeindeteam Gerichtstetten liegt, soll doch deutlich werden, dass dieses Fest alle sieben Pfarrgemeinden mit Filialen einschließt. Die Kuchentheke wird aus allen Ortschaften bestückt.