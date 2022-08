Hardheim. „Das galaktische Lager – Auf der Suche nach neuen Planeten“: So lautet das Motto des Sommerzeltlagers der KjG Hardheim, welches nach einer ereignisreichen Woche und dem sonntäglichen Besuch des Hardheimer Pfarrers mitsamt Kindergottesdienst in die zweite Halbzeit gestartet ist. Seit ihrer Ankunft in Mauren bei Harburg (Schwaben) am 31. Juli war den über 90 Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm mit tollen Spielen, Spaß und Abenteuer geboten. Neben „Zeltlager-Klassikern“ wie der Lagerolympiade, dem „Story Spiel“ oder „Forest Jump“ feierten „Highlights“ wie das „Gruppenleiter-gegen-Gruppenkinder-Fußballmatch“ ein erfolgreiches Comeback, bei dem die Begeisterung und voller Einsatz der Teilnehmer zu einem klaren Sieg der Gruppenkinder führten. „Die Sonne scheint, die Stimmung ist super, und die Vorfreude auf den kommenden Ausflug ins Palm Beach ist riesig“, freuen sich die Verantwortlichen. Doch nicht nur der bevorstehende Trip dient als Anlass zur Abkühlung, sondern ebenso fast tägliche Wasserschlachten inklusive „Wasserrutschen“ heben die Laune an den vergangenen Rekordsommertagen. Bis jetzt ist das „Galaktische Lager“ ein voller Erfolg, und auch die weiteren Tage bis zur Abreise am 12. August versprechen, dass das Zeltlager zum Höhepunkt des Sommers der teilnehmenden Kinder werden dürfte. ad/Bild: KJG

