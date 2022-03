Hardheim. Daniel Weber ist der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Hardheim am 8. Mai. Am Freitag gab er seine Bewerbung bei Amtsinhaber Volker Rohm im Rathaus ab. Vor ihm haben bereits Stefan Grimm und Holger Nickert ihren Hut in den Ring geworfen. Weber ist in Hardheim geboren und wohnt mit seiner Familie auch in der Erftalgemeinde. Um 14.30 Uhr ging auch seine Homepage www.daniel-weber-hardheim.de online. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in Kürze hier auf www.fnweb.de

