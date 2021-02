Hardheim. Auch die am 11. Januar eröffnete Kinderarztpraxis von Dr. Tünde Kertess-Szlaninka fungiert als sogenannte Corona-Schwerpunktpraxis: „Parallel zur normalen Sprechstunde bieten wir eine Corona-Sprechstunde an, für die man sich aber telefonisch anmelden muss“, informiert die Kinderärztin im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Ermöglicht wird diese „Spezialsprechstunde“ zum einen durch ein separates Infektionszimmer, das die räumlich unabhängige Behandlung fernab des alltäglichen Praxisgeschehens gestattet, zum anderen durch das Registrieren bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

„Auf diesem Weg erhalten wir schützende Vorkehrungen wie Handschuhe, einen Kittel, FFP2-Masken und eventuell auch eine Schutzbrille“, erklärt die Ärztin. Durchgeführt werden sowohl Schnelltests über Abstriche als auch PCR-Untersuchungen als spezifischer Erregernachweis.

Hervorragende Zusammenarbeit

Der Verfahrensweg ist einfach: Unmittelbar nach einem positiv ausgefallenen Test reicht die Arztpraxis die Daten an das Gesundheitsamt weiter; die Ergebnisse eines positiven PCR-Tests erhalte die Behörde sogar automatisch vom durchführenden Labor. Die Zusammenarbeit mit dem Labor sei hervorragend, so Dr. Tünde Kertess-Szlaninka. Auch deswegen müsse niemand lang in Ungewissheit verharren: „Die Patienten können ihre Ergebnisse relativ schnell über QR-Codes und somit vom eigenen Computer oder Smartphone abrufen“, schildert die Medizinerin.

Die Legende ist unmissverständlich: Während ein nach oben zeigender, grün stilisierter Daumen ein negatives Ergebnis und somit die „coronafreie Gesundheit“ dokumentiert, weist der rote Daumen nach unten und signalisiert einen positiv ausgefallenen Corona-Test mit entsprechender Infektion.

Bisher könne man auf sehr gute Erfahrungen zurückblicken: „Es lief problemlos an, zumal wir bereits zur Praxiseröffnung gleich auch diese Schiene fuhren“, betont Kertess-Szlaninka. Dabei können sich freilich nicht nur Kinder und Jugendliche in die Praxis am Steinernen Turm begeben: „Die Möglichkeit besteht für Freiwillige aller Altersklassen“, versichert die in Hardheim ihre erste eigene Praxis betreibende Ärztin.

Weitere Optionen des Corona-Tests bestehen darüber hinaus für das Personal von Kindertagesstätten oder Schulen.