Container für Waldkindergarten sind da

Hardheim. Der Waldkindergarten in Hardheim nimmt Gestalt an: Am Montag wurden die Container geliefert und am geplanten Ort im Gewann „Wurmberg“ abgestellt und montiert. Der Preis für die Container beläuft sich auf knapp 70000 Euro. Die Größe beträgt sechs auf sechs Meter; die Innenraumfläche ergibt 34 Quadratmeter. Die überdachte Terrasse, die noch gebaut werden muss, ist etwa 24 Quadratmeter groß. Nachdem das nötige Personal für die geplante Kinderbetreuung gefunden wurde (wir berichteten), kann der Waldkindergarten in Hardheim wie vorgesehen im September starten. mf/Bild: Emmenecker

