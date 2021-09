Christliche Pfadfinder freuen sich auf Unternehmungen

Hardheim. Die beiden älteren Gruppen der Christlichen Pfadfinder trafen sich am vergangenen Mittwoch an der evangelischen Kirche in Hardheim, um die Termine für ihre Gruppenstunden im neuen Schuljahr zu besprechen. Die Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren freuen sich, nach den langen Ferien und so manchen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie endlich wieder zusammensein zu können. An der Kirche kam mit Zelt, Lagerfeuer und würzigem „Chai“ bald Vorfreude auf die bevorstehenden Unternehmungen auf. Während sich die älteren Pfadfinder wöchentlich treffen, versammeln sich die jüngeren Pfadfinder („Wölflinge“ von sechs bis neun Jahren) in diesem Jahr an drei Samstagen (2. Oktober, 23. Oktober und 4. Dezember) jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. In dieser Gruppe sind noch einige Plätze für neue Teilnehmer frei. Interessierte sind zum ersten Treffen am Samstag, 2. Oktober, um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Jahnstraße 7, willkommen. Auskunft erteilt das Evangelische Pfarramt, Pfarrer Markus J. Keller, Telefon 06283 50356. Bild: Keller

