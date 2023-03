Hardheim. „Christian Seitz ist jederzeit für das Krankenhaus da!“: Pflegedienstleiterin Karina Paul fand passende Worte, als dieser am Donnerstag für 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst geehrt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzwischen als stellvertretender Verwaltungsleiter Teil der Führungsspitze, ist er ein unverzichtbarer Bestandteil des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn und des Hardheimer Krankenhauses – sehr beliebt aufgrund seines kollegialen und humorvollen Wesens.

Für Bürgermeister Stefan Grimm war die Feierstunde ein kleines Novum: Erstmalig nach Amtsantritt führte er als Verbandsvorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn durch eine solche Veranstaltung. Kurz beleuchtete er die Vita: Nachdem Christian Seitz von 1993 bis 1996 den Beruf des Industriekaufmanns erlernt hatte, absolvierte er seinen Zivildienst und wirkte anschließend bis 2011 bei den Neckar-Odenwald-Kliniken. Im selben Jahr erfolgte der Wechsel nach Hardheim, wo er als Finanzbuchhalter ein erfahrenes Auge auf die Kosten wirft. Zum 1. März 2021 wurde Seitz zum stellvertretenden Verwaltungsleiter ernannt. Grimm charakterisierte ihn als „engagierten, belastbaren und umtriebigen Mann“, der stets ein offenes Ohr habe. Durch seine Verlässlichkeit, aber auch durch seine bodenständige Art sei er „ein vorbildlicher Ansprechpartner für alle“ und zugleich eine ideale Führungspersönlichkeit. „Mit Christian Seitz können wir die Herausforderungen und Visionen der Zukunft solide angehen“, betonte Grimm.

Mehr zum Thema Verband Wohneigentum Hardheim Gruppe mit starkem Engagement Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Ausbildung und Beruf – mehr wert denn je“ Hardheim: Den passenden Weg für die Schüler finden Mehr erfahren

Im Namen der Belegschaft sprach Verwaltungsleiter Lothar Beger. Er bezeichnete Seitz als „äußerst hilfsbereiten Tausendsassa“ und versierten Fachmann auf vielerlei Gebieten – so sei er neben seinem eigentlichen Arbeitsbereich auch Beschaffungs- und Digitalisierungsverantwortlicher des Hardheimer Krankenhauses. Pflegedienstleiterin Karina Paul dankte ebenfalls für die gute Zusammenarbeit. In froher Stimmung äußerten alle die Hoffnung auf viele schöne weitere Jahre. Auch der Geehrte selbst freute sich: Christian Seitz dankte für den guten Teamgeist am Hardheimer Krankenhaus und lud zum gemütlichen Empfang im Refektorium ein. ad