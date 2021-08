Bürgerverein spendete 10 000 Euro

Gerichtstetten. Dem 2015 anlässlich der 800-Jahr-Feier gegründeten Bürgerverein Gerichtstetten war es eine Herzensangelegenheit, dass der Abschnitt des Radweges entlang der Erfa als Lückenschluss von der Quelle bis zur Mündung und gleichzeitig als Eingangstor zum Main-Tauber-Kreis hergestellt wird. „Es war somit der letzte Meilenstein für die Erschließung speziell im oberen Erftal für die Naherholung und Freizeitaktivitäten wie Radfahren oder auch Wandern. Somit können jetzt auch abgeschirmt vom Straßenverkehr Touren durch das obere Erftal unternommen werden“, hob Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach am Freitag hervor. Zur Unterstützung übergab der Bürgerverein Gerichtstetten symbolisch den Scheck über 10 000 Euro an die Gemeinde: „Mit der Bereitstellung der Summe hat der Bürgerverein maßgeblich zur Umsetzung der Planung beigetragen“, so Walzenbach. Bild: Adrian Brosch

