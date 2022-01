Bürgermeisterwahl in Hardheim: Stelle wird am 25. Februar ausgeschrieben

Hardheim. Am 8. Mai haben die Hardheimer Bürger die Wahl, wer ihr neues Gemeindeoberhaupt wird. Amtsinhaber Volker Rohm tritt nicht mehr an (wir berichteten). Der Gemeinderat hat bereits im November die ersten Regularien für die Wahl im Mai festgelegt. In der Sitzung am Montag in der Erftalhalle wurde der gefasste Beschluss dahingehend geändert, dass bei einer gegebenenfalls erforderlichen Stichwahl am 22. Mai die Einreichungsfrist für Bewerbungen am 11. April nicht um 12.30 Uhr, sondern um 18 Uhr endet.

Zudem entschied das Gremium, wann die Stellenausschreibung veröffentlicht wird: am Freitag, 25. Februar im Staatsanzeiger Baden-Württemberg, im Amtsblatt der Gemeinde, auf der Homepage und in der örtlichen Presse. „Ab dem nächsten Tag, also ab Samstag, 26. Februar, kann man sich dann bewerben“, informierte Hauptamtsleiterin Mareike Brawek. Der Wortlaut sei bereits im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts abgestimmt worden. Die Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel wird an Nicht-Werktagen per Los entschieden. mg

