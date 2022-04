Bürgermeisterwahl in Hardheim: Es bleibt bei drei Bewerbern

Hardheim. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Hardheim am 8. Mai ist am Montagabend um 18 Uhr abgelaufen. Wie Hauptamtsleiterin Mareike Brawek den Fränkischen Nachrichten auf Nachfrage mitteilte, sind keine weiteren Bewerbungen bei der Gemeinde eingegangen. Es bleibt bei den drei Kandidaten Stefan Grimm, Holger Nickert und Daniel Weber.

Der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Amtsinhaber Volker Rohm muss in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus feststellen, ob alle Bewerber zur Bürgermeisterwahl zugelassen werden.

