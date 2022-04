Hardheim. Bis zum Ende der Frist am Montag haben sich drei Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Hardheim beworben und diese sind nun auch zur Wahl zugelassen. Das bestätigte der Gemeindewahlausschuss, der am Dienstagnachmittag unter Vorsitz des Amtsinhabers Volker Rohm im Rathaus tagte. Die Bürger Hardheims und der Ortsteile können sich also am 8. Mai zwischen Stefan Grimm, Holger Nickert und Daniel Weber als Nachfolger von Rohm entscheiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1