Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Hardheim - Digitales Tool der Fränkischen Nachrichten kam gut an / Themen Gastronomie und Umgehungsstraße sind Bürgern besonders wichtig Bürgermeisterwahl Hardheim: Wahlhelfer mehr als 680 Mal geklickt

Der FN-Wahlhelfer zur Bürgermeisterwahl in Hardheim kam gut an. In knapp drei Wochen wurde das digitale Tool mehr als 680 Mal von den Nutzern geklickt.