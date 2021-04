Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Teil 8 unserer Serie steht unter der Überschrift „Die Versorgung der Bevölkerung verbessert sich“, darin sind unter anderem auch „Hygiene und Bekleidung“ ein Thema:

Ein „Transportzettel für Evakuanten“, in diesem Fall der für Johann Sieber. © Hans Sieber

Durch den neuen Wohnraum entzerrte sich Ende der 1940er Jahre die Raumsituation in Hardheim und ab der Währungsreform 1948 entstanden in zahlreichen Privathäusern auch kleine Lebensmittelläden – oftmals nur in einem Zimmer – um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.

Im kleinen Dorf Bretzingen allein gab es zwei Lebensmittelläden und ein „Kaufhaus“, das neben Lebensmittel auch Bekleidung und Waren aller Art anbot. Dazu gehörte auch eine Tankstelle mitten in der Erftalgemeinde. Das Dorf hatte zwei Gaststätten und sogar ein „Cafe“.

Probleme bereitete jedoch der einzige Bäcker im Ort, der sich weigerte, die Mehl- und Kohlezuteilungen anzunehmen und nicht backen wollte. Ein unhaltbarer Zustand für die Vertriebenen im Ort, die darum auch beim Landratsamt vorstellig wurden, denn sie mussten ihre Backwaren dann aber in Hardheim besorgen; im Winter mit unpassender Bekleidung und Schuhwerk. Gängig war das „Modell“, dass die Hausfrauen – Einheimische wie Vertriebene –- ihr Brot zuhause für eine ganze Woche vorbereiteten und es lediglich gegen einen „Backlohn“ zum Ausbacken zum Bäcker trugen.

Aber gehen wir nochmals zurück an die Ankunft der Vertriebenen, die in der Statistik des Landrats immer nur als „Flüchtlinge“ bezeichnet wurden. Sie wurden in den ersten Wochen und Monaten genau beäugt. Der seinerzeitige katholische Pfarrer von Erfeld begrüßte die Neuankömmlinge im ersten Hochamt nach ihrer Ankunft im Juni 1946 mit den Worten: „Heute sind hier die Oststreicher!“ Für die Vertriebenen eine Demütigung, die die zwischenzeitlich verstorbene Ernestine T. bis zu ihrem Lebensende nicht verwinden konnte.

Sie hatte beim ersten Gottesdienst nach Kriegsende in ihrer heimatlichen Pfarrkirche von dem tschechischen Pfarrer, der seit ihrer Kindheit nur deutsch sprach, nunmehr auf tschechisch gehört: „Warum seid Ihr Deutschen noch da? Und meine lieben tschechischen Kinder, endlich seid ihr hier!“

Überhaupt spielte der tschechische katholische Klerus eine unrühmliche Rolle bei der Vertreibung der Deutschen. So wurde der Stadtpfarrer von Mährisch-Schönberg, Monsignore Prälat Bolik von seinem tschechischen Amtsbruder einfach aus dem Pfarrhaus hinausgeworfen und konnte nicht einmal seine persönlichen Aufzeichnungen und Dokumente mitnehmen. Über Hessen kam er nach Hardheim, wo seine Haushälterin gelandet war. Aber als Geistlicher durfte er hier auch nicht wirken. Die Erzdiözese Freiburg versagte ihm – aus Gründen der Besoldung – die offizielle Tätigkeit und auch der Ortspfarrer war ihm offensichtlich nicht besonders wohlgesonnen. Dennoch machte er sich um den katholischen Kirchenchor und sogar um die Gründung eines Orchesters, die beide die kirchlichen Hochämter musikalisch umrahmten, verdient. Auf dem Hardheimer Friedhof befindet sich eine Gedenktafel, die durch die Initiative von Gerhard Wanitschek, eines gebürtigen Mährisch-Schönbergers entstand und zum Gedenken an ihn angebracht wurde.

Und auch im täglichen Leben wurde es den Vertriebenen nicht leicht gemacht. Bei einem Diebstahl - dazu gehörte natürlich auch das Auflesen von heruntergefallenem Obst unter den Bäumen - richtete sich der Verdacht vordergründig auf einen Vertriebenen als Täter. Dass sie grundsätzlich um Erlaubnis fragten und ihre Bitte mit den Worten „bittschön“ einleiteten, machte sie nicht vom „Anfangs-verdacht“ frei. Oftmals wurden die Vertriebenen auch als die „Bittschön“ verspottet.

Und sie waren auch als Neubürger leicht auszumachen, denn zwei Attribute „zeichneten“ sie aus. Grundsätzlich gingen die Frauen der Vertriebenen mit Kopftüchern; werktags mit einfachen, sonntags mit festlichen. So konnte man schon von weitem sehen, wer da kommt.

Aussprache

Das nächste war die Aussprache, die sehr dem bayerischen ähnelte und sich von den derben Dialekten des Baulandes und des Odenwaldes abhob. Dass sie die gleichen deutschen Gedichte, Sagen und Lieder kannten, stellten nur die Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen fest, die den Kindern der Vertriebenen überdurchschnittliche Deutschkenntnisse bescheinigten. Und die Kinder der Vertriebenen strengten sich in einem hohen Maße an, gute schulische Leistungen zu erbringen. Denn für weiterführende Schulen galten Schulgebühren und selbst die Lehrbücher der allgemeinbildenden Schulen mussten auf eigene Kosten beschafft werden. Infolge des geringen Familieneinkommens sahen sich diese Kinder veranlasst, strebsam zu sein, um die Kosten der Eltern rentierlich zu machen.

Die Kinder der Einheimischen, die diese Not nicht kannten, sahen naturgemäß in den Vertriebenenkindern die „Streber“. Ohnehin war vielen einheimischen Kindern der Umgang und das Spielen nach dem Schulunterricht mit Vertriebenenkindern untersagt. Traurige Erlebnisse der Vertriebenenkinder, wohlwissend, dass die Eltern der Schulkameraden oftmals „vorbildliche“ Christen waren.

Hygiene und Bekleidung

Eine weitere besondere Einrichtung gehört in die Beschreibung dieser Zeit: Die Hygiene! Natürlich war in den beengten Wohnverhältnissen keine vernünftige Körperhygiene möglich. Sehr schnell erkannten die Behörden, dass sich dadurch schlimme Massenerkrankungen entwickeln könnten. Darum richtete die Gemeinde Hardheim im Schulhaus (wir sprechen hier vom „alten“ Schulgebäude am Schlossplatz beim kleinen Seiteneingang an der Erftalhalle) zwei Kabinen mit Wannenbädern ein. Dort fanden sich samstags die Menschen (vor allem die Vertriebenen) ein, um gegen einen Obolus ein Wannenbad zu nehmen. Für die Schulinder gab es wöchentlich ein Brausebad, das im Flur des Kellergeschosses der Schule eingerichtet war. An den bestimmten Tagen kamen getrennt nach Geschlechtern die einzelnen Klassen zum Duschen in den Schulkeller. In Bretzingen gab es ein solches Wannenbad erst im Neubau der Schule in 1953.

Wer sich ein kommunales Wannenbad nicht leisten konnte, der richtete den „Badetag“ so ein, dass die Kinder altersgerecht aufsteigend nacheinander die Badewanne in der Küche oder Waschküche benutzten. In der Regel war der Familienvater der Letzte, der das „Vergnügen“ hatte, zwar eine randvolle Wanne, aber auch die Seife und den Schmutz seiner ganzen Familie, zu „genießen“. Und gebadet wurde seinerzeit nur einmal in der Woche und auch der Wäschewechsel erfolgte nur einmal wöchentlich; in dieser Methode unterschieden sich Einheimische und Vertriebene nicht.

Überhaupt war die Bekleidung der Situation „angepasst“. Grundsätzlich wurde die getragene Kleidung der größeren Kinder an die nachfolgenden kleineren weitergegeben. Eine Auswahl hinsichtlich Farbe, Schnitt oder andere persönliche Wünsche gab es nicht. Das Gleiche passierte mit dem Schuhwerk, wobei es durchaus üblich war, dass die Schuhe einige Nummern zu groß ausfielen. Das wurde mit Zeitungspapier in den Schuhspitzen ausgeglichen, denn man „wuchs schließlich ja hinein“.

„Klick-Klack“ der Schuhe

Für die Buben „erfand“ man noch eine zusätzliche Maßnahme. Ihre Schuhe wurden in der Regel mit Nägeln in den Schuhsohlen bestückt. Das verhinderte zwar die rasche Abnutzung der Laufsohle, gab aber ein permanentes „Klick-Klack“ ab, wenn ein Junge einen gefliesten Boden (zum Beispiel Kirche, Schule) betrat. Er war sich der uneingeschränkten Aufmerksamkeit durch das penetrante „Klicken“ sicher.

Ein weiteres Merkmal, das den Buben die Schamröte ins Gesicht trieb, war die Beinbekleidung. Ob Junge oder Mädchen: Alle hatten Strumpfbänder („Strapse“) an. Kurze Hosen im Frühjahr, Sommer und Herbst und dazu Strümpfe, die durch Strumpfbänder gehalten wurden. So weit so gut, wenn die Jungen noch klein waren. Aber die wuchsen „aus sich heraus“. Was dann? Peinlich, wenn man dann die Strapse sah und es war ein ständiges Ziehen der Hose nach unten, um die Strapse zu verdecken. Die Mädchen hatten da weniger Probleme. Deren Interesse galt ohnehin den „Haarzöpfen“, denn Kurzhaarfrisuren waren seinerzeit absolut unbekannt.

Dass selbst Erwachsene sich besonderer Maßnahmen bei der Beschaffung der Bekleidung bedienten, war grundsätzlich bei der Beschaffung von Brautkleidern üblich, die in der Regel aus Fallschirmseide vom Schwarzmarkt geschaffen wurde (Fortsetzung folgt).