Bronze mit dem Team geholt

Hardheim/Höpfingen. Die Fecht-Saison startete für die Athleten des Fechtclubs Hardheim/ Höpfingen direkt mit den Landesmeisterschaften Baden-Nord-Württemberg U17 in Heidenheim. Die beiden Degen-Spezialistinnen Svenja Heinrich U15 und Chiara Thoma U17 waren jeweils im Einzelwettkampf sowie im Teamwettbewerb am Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Einzel focht sich Heinrich fast fehlerfrei durch ihre Vorrunde und wurde erst im K.o. ausgebremst. Sie schaffte trotzdem den Sprung in die Top Ten und landete auf dem neunten Platz in dieser höheren Altersgruppe. Thoma erwischte eine schwierige Vorrunde und verlor einige Gefechte nur knapp. Am Ende reichte es nicht, um vorne mitzuschwimmen.

Fechterinnen des FC Hardheim-Höpfingen holten mit dem Team Baden Nord Bronze bei den Landesmeisterschaften. © FC

Später fochten die beiden zusammen mit Darin Mohr vom TSG Heidelberg-Rohrbach noch einmal im Teamwettbewerb. Sie erwiesen sich als starkes Team und erreichten einen Podestplatz, und zwar mit Bronze für das Team Baden Nord. hei