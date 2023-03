Bretzingen: Auf eine Verkehrszählung sollen konkrete Maßnahmen folgen

Anfang Februar machten sich Behördenvertreter vor Ort ein Bild von der Verkehrslage in der Bretzinger Ortsdurchfahrt (wir berichteten). Nachdem im Dezember ein Lkw aufgrund von Schneeglätte in das Haus von Familie Lenk an der Ecke zur Heckenstraße gekracht war, sahen die Ortschafts- und Gemeindeverwaltung dort Handlungsbedarf. Ihr Wunsch: „Tempo 30“ – mindestens in der gefährlichen Kurve am

...