Breites Angebot und tolle Leistungen

Silberne Ehrennadeln des TV Hardheim wurden an Sabine Goldschmitt (Übungshelferin ab 1996, Leiterin der Turngruppe der zehn- bis 14-jährigen Turnerinnen) und Sabine Scherer (Mitglied seit 1996, Absolvierung Grundausbildung Bereich Step-Aerobic, vertritt in Übungsstunden in Donnerstagsgruppe und Aerobic) verliehen.

Silberne Ehrennadeln gingen auch an Felix Käflein (Verantwortlicher für den Ordnungsdienst bei Handballspielen, Organisation Auf- und Abbau an Heimspieltagen, seit über 30 Jahren wichtiger Mitarbeiter der Handballabteilung) und Roland Grimm (Verantwortlicher für den Ordnungsdienst bei Handballspielen, Organisation Auf- und Abbau an Heimspieltagen, aktive Mitarbeit seit 30 Jahren in der Handballabteilung).

Ehrennadeln in Gold gingen an Elmar Mohr (zuverlässiger Aktiver bei Bürgerpokalturnier, langjähriger Mitarbeiter im Ordnerteam Handball, Auf- und Abbau bei Oberliga-/Landesligaspielen Handball, über 30 Jahre im Team der Bewirtung der Gäste bei Heimspielen, viele Jahre Trainer und Teamverantwortlicher der AH-Mannschaft) und Tanja Gärtner (langjährige Aktive der Damen im Handballkreis und in der Badischen Landesliga, Mitverantwortliche in Sachen Organisation und Verpflegung beim Bürgerpokalturnier, feste Größe bei allen Veranstaltungen, seit über 20 Jahren Hauptverantwortliche für die Organisation der Bewirtung bei Heimspielen).

Über eine Ehrennadel in Gold darf sich auch Oliver Kropf (Spieler der Tischtennisabteilung seit November 1989, seitdem ständig Jugendtrainer, bestritt als aktiver Spieler mehr als 700 Verbands- und Pokalspiele und ist „Mr. TT des TV Hardheim“, spielte in fünf Klassen wie B-, A-Klasse, Kreisliga, Bezirksklasse Buchen/TBB und Bezirksliga, spielte im „fortgeschrittenen Alter“ in den höheren Spielklassen, Kropf war mehr als zehn Jahre im erweiterten Bezirksvorstand des TT-Bezirks Buchen, unzählige Erfolge mit Schülern und Jugendlichen in der höchsten Spielklasse des Badischen TT-Verbandes, besonders erfolgreich bei den Badischen Minimeisterschaften mit zehn badischen Minimeistern aus dem TV Hardheim, mit seiner Handschrift prägte er die TT-Abteilung des TV) freuen. Z