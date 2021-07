BMW-Fahrer auch an Unfallstelle bei Külsheim vorbeigerast

Külsheim/Hardheim. Ein 35-Jähriger war am Mittwochmorgen mit zirka 100 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs. Gegen 8 Uhr fiel der Autofahrer einer Streifenwagenbesatzung auf der Landesstraße 508 auf Höhe der Abfahrt Külsheim auf. An dieser Stelle hatte sich am Montag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 89-Jährige ums Leben gekommen ist (wir berichteten).

Nachdem am Mittwochmorgen mehrere Fahrzeuge in Richtung Külsheim abgebogen waren, beschleunigte der BMW-Fahrer stark und fuhr in Richtung Hardheim. Auf der Alten Würzburger Straße zwischen Steinfurt und Hardheim erreichte der 35-Jährige bei erlaubten 60 Stundenkilometern (km/h) Maximalgeschwindigkeiten in Höhe von 160 bis 170 km/h.

Die Polizeibeamten stoppten den Mann in Hardheim. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg, drei Monaten Fahrverbot und einer Anzeige rechnen. pol