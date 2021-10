Blutspende des DRK in der Erftalhalle

Hardheim. Das Deutsche Rote Kreuz ruft zu einer freiwilligen Blutspende am Montag, 25., und Dienstag, 26. Oktober, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Erftalhalle auf. Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter einem hohen Hygiene- und Sicherheitsstandart durch. Um Wartezeiten zu vermeiden und den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten, findet die Blutspende ausschließlich mit vorherige Online-Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/hardheim-erftalhalle statt. Das Terminreservierungssystem ist freigeschaltet und kann genutzt werden. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911 an.

