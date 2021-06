Blühwiesen fördern die Artenvielfalt

Hardheim/Schweinberg. Wer in seinem Garten ein paar Quadratmeter Platz findet, um beispielsweise Rasen in eine Blühfläche umzuwandeln, die nicht gedüngt und möglichst wenig gemäht wird, hat einen ersten wichtigen Schritt getan, um gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu fördern.

Von Jahr zu Jahr siedeln sich immer mehr Pflanzenarten an, die im Jahresverlauf nach und nach zur Blüte kommen und Insekten kontinuierlich Nahrung bieten. Zur Zeit blühen beispielsweise neben der Margarite Skabiose, Esparsette, Wiesensalbei und Klappertopf, während die Kronwicke und das Johanniskraut erst in einigen Wochen ihren Nektar anbieten. Im Hochsommer kommen Dost und Wilde Möhre zur Blüte. Eine Vielfalt an Wildblumen kann nicht im ersten Jahr erwartet werden. Das Potential ist aber sehr groß ohne dass man dafür Samenmischungen kaufen müsste.

Auch Orchideen drängen immer mehr in die Ortlage und siedeln sich an – wenn man sie denn lässt. Aktuell haben sich in Hardheim und Schweinberg bei mindestens sieben Familien Orchideen im Hausgarten bzw. auf der Wiese angesiedelt.

Diese Verbreitung wird seit über 15 Jahren beobachtet und hat in diesem Jahr drei neue Meldungen ergeben. Dabei handelt es sich um das Helmknabenkraut, das Weiße Waldvögelein, Bienenragwurz, das Große Zweiblatt, die Waldhyazinthe und die Bocksriemenzunge. Letztere war vor 30 Jahren noch eine Rarität, die zuerst am Kaiserstuhl gefunden wurde.

Fachleute aus der Region wie dereinst Herta und Willi Hollerbach sind weit gereist, um diese Arten zu sehen, heute könnten sie sie im eigenen Garten anschauen.

Bocks-Riemenzunge bestaunen

Auch an Straßenrändern wie am Ortseingang von Schweinberg ist die Bocks-Riemenzunge angekommen. Ähnliche Beobachtungen gibt es auch in Königheim und Tauberbischofsheim.

Nur über ein größeres Angebot an Blühflächen kann den Insekten geholfen werden. Insektenhotels alleine reichen nicht, sind aber eine wichtige Unterstützung. Von einem hoffentlich wieder steigenden Insektenvorkommen profitieren auch viele Vogelarten.

Es ist kein Zufall, dass der Distelfink (oder Stiglitz) zu den Gewinnern bei der Gartenvogelzählung gehört, weil er sogar seine Jungen mit Sämereien aufzieht. Arten, die auf Insekten angewiesen sind, haben es sehr schwer, vor allem wenn beim Auftreten von Schädlingen wie Blattläusen gleich zur chemischen Keule gegriffen wird. Dabei sind Blattläuse nicht nur für Marienkäfer und Florfliege Lebensgrundlage. Auch Singvögel sammeln und verfüttern sie bei der Aufzucht ihrer Jungen in der Anfangsphase. ad