Blick hinter die Kulissen

Hardheim/Buchen. Die Leiblein GmbH aus Hardheim empfing dieser Tage Lehrkräfte aus dem Fachbereich Metall der Zentralgewerbeschule Buchen zu einer Firmenbesichtigung. Initiiert wurde der Besuch von Oberstudienrat Ralf Schäfer und Studiendirektor Michael Link.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Senior-Geschäftsführer Alex Leiblein begrüßte die Gäste – gemeinsam mit seiner Tochter und Personalverantwortlichen Cornelia Braun – und stellte den geschichtlichen Werdegang des Familienunternehmens vor. Bei einem Firmenrundgang erhielten die Lehrkräfte einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Abteilungen. Neben der Konstruktion lag der Fokus vor allem auf den einzelnen Fertigungsschritten und der Metallverarbeitung. Nach der Tour stellte Leiblein Komponenten und Anlagenlösungen für die Aufbereitung von Prozess- und Abwasser vor. Insbesondere die effiziente Funktionsweise des Schrägklärers, welche mithilfe eines Modells veranschaulicht wurde, stieß dabei auf großes Interesse. Anhand ausgewählter Referenzbeispiele zeigte der Seniorchef zudem die Vielfalt der Einsatzgebiete und Anwendungen auf, bei denen die Anlagen aus Hardheim erfolgreich für einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Umgang mit der Ressource Wasser sorgen.

Nachdem die Besucher der ZGB einen guten Einblick in das Unternehmen erhalten hatten, tauschte man sich zum Thema gewerbliche Ausbildung aus. Wie die meisten produzierenden Betriebe in der Region steht auch Leiblein vor der Herausforderung offene Ausbildungsplätze – insbesondere in der Produktion – zu besetzen.