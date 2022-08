Blick auf einen besonderen Ort

Waldstetten. Am 12. September 1982 wurden fruchtbare Samen ausgesät, die den „Garten Mariens“ auf Waldstettener Grund nach und nach zum Erblühen brachten: In voller Blüte feiert das Schönstattzentrum Mariengart am 11. und 12. September sein 40-jähriges Bestehen. Sichtbares Zeugnis des Jubiläums ist die Sanierung des Kapellchens: Es ist derzeit von einem Gerüst umgeben – Haus und Außenanlage werden aufgewertet.

Die Arbeiten am Gelände begannen am 22. Juli, wie Schwester M. Elena Karle erklärt. „Zunächst wurden wuchernde Sträucher entfernt, wobei das eigentliche Problem der Wilde Wein war: Über die Jahrzehnte wuchs er immer weiter und zog die Fassade stark in Mitleidenschaft. Die Fassade war nicht mehr schön“, führt sie aus.

2 Bilder Das Heiligtum in der Kapelle des Schönstattzentrums. © Adrian Brosch

Auch das Fundament der Kapelle wird intensiv bearbeitet: Beispielsweise wurde eine Folie verlegt, um starken Unkrautbewuchs zu verhindern. „Des weiteren werden spezielle Steine eingearbeitet, die das Eindringen von Regen- und Grundwasser ins Mauerwerk verhindern“, betont Schwester M. Elena Karle, die seit Oktober 2019 in der Nachfolge der Schwestern M. Rosa Grüner und Marie-Gudrun Glückert (2017-2019) sowie der unvergessenen Schwester M. Traute Eisele (1989-2016) steht. Auch in direkter Umgebung der Kapelle werden sich Änderungen ergeben: „Eine Bepflanzung findet künftig nicht mehr statt. Man könnte über ein kleines Bäumchen und Ziergehölze nachdenken, aber es wird keine Bewachsung des Mauerwerks mehr wie durch den Wilden Wein geben“, bemerkt sie.

Dabei stellt sie klar, dass das Heiligtum eher aus optischen Gründen renoviert wird: „Es ist nichts in dem Sinne kaputt gewesen – es geht mehr darum, dass die Kapelle zum Jubiläum verschönert wird. Auch hatten wir im Vorfeld überlegt, welches ‘Geschenk’ wir dem Schönstattzentrum zum 40-jährigen Bestehen machen könnten – und am Ende dieser Gedanken stand die Sanierung der Kapelle“, so Schwester M. Elena Karle erfreut. Dahingehend konzentriert sich die Maßnahme vorrangig auf optische Punkte – aus gutem Grund: „Der Innenraum der Kapelle wurde in den Jahren mehrfach aufgewertet und saniert, während das Äußere jetzt erstmals im Fokus steht“, bemerkt die Hausleiterin.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Tür: Sie wird ausgebaut, abgeschliffen und neu eingelassen. Große Freude erfüllt sie vor allem über den bemerkenswerten Einsatz Ehrenamtlicher, die das Abstrahlen des Gebäudes und einen Großteil der Außengestaltung übernehmen: „Sie sind sogar an den Wochenenden hier“, hebt sie hervor und dankt allen Aktiven für ihren Beitrag zum Jubiläum.

Eine Fachfirma übernimmt lediglich vereinzelte Posten mit höherem technischem Aufwand. „Es klappt hervorragend – noch Ende August dürfte die Kapelle im neuen Glanz erstrahlen“, lässt Schwester M. Elena Karle abschließend wissen.

Gemeinsam mit Marita Eck (Sprecherin des Regiorats) und Valentin Frisch hofft sie auch am Jubelwochenende auf „ganz viele Menschen, die gern kommen, mit uns feiern und Mariengart als Teil unserer Region wahrnehmen“.