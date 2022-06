BLB in Hardheim

Hardheim. Mit „Ein Sommernachtstraum“ schrieb Shakespeare eine facettenreiche Komödie über die stärkste und bis heute doch rätselhafteste Macht der Welt: die Liebe. An der Badischen Landesbühne ist es Tradition, die beliebte Komödie alle zehn Jahre auf die Freilichtbühne zu bringen – dieses Mal in der Regie von BLB-Schauspielerin Evelyn Nagel. In Hardheim ist die Vorstellung am Donnerstag, 30. Juni, um 20.30 Uhr auf dem Schlossplatz zu erleben, bei schlechter Witterung in der Erftalhalle. Karten gibt es im Vorverkauf beim Fotostudio Xana, Schreibwaren + Fotoleistungen, Telefon 06283/452. Bild: Sonja Ramm

