Hardheim. Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 31. März, in der Erftalhalle in Hardheim „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer. Die Inszenierung von Arne Retzlaff beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es beim Fotostudio Xana, Schreibwaren + Fotoleistungen, Telefon 06283/452. Bild: Sonja Ramm

